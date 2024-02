¡Brutal! Presunto ladrón fue marcado en la espalda con un fierro metálico: "Por rata"

Un brutal castigo recibió un presunto ladrón en México, luego de ser víctima de justicia popular a manos de ciudadanos que lo quemaron en su espalda con un caliente fierro metálico.

Este hecho fue captado en video y reposteado por el medio @MVRNoticias. Se presume que el metraje fue grabado en la ciudad de Ensenada, en Baja California.

El metraje fue extremadamente polémico, pues se aprecia a unos hombres captando y reteniendo a un presunto ladrón para enmarcarlo con una herramienta de ganado caliente, quemándole la espalda de forma brutal.

"Cállate el hocico, wey", se escucha decir a los hombres mexicanos al hampón, que gritaba de dolor mientras lo marcaban. La frase escrita en forma de tatuaje sería "Por rata", quedando impregnada en su piel.

El material se hizo viral rápidamente, y generó opiniones divididas en redes sociales. Si bien una gran mayoría de personas aplaudieron el accionar de las personas, otras criticaron la violencia, mencionando que los encargados de impartir justicia son las autoridades.

"¿Pero por qué donde no se ve? Era mejor en la frente", "Excelente", "Me encantan los finales felices", "De esto debería encargarse la Policía", "Qué cruel...", y "No creo que funcione ese sistema, al rato lo va a ver como un trofeo, con orgullo, así piensan ellos", son algunos comentarios en las redes sociales.