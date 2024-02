Canserbero fue asesinado: Condenan a 25 años de prisión a hermanos Améstica por crimen de rapero

La justicia de Venezuela condenó a 25 años de prisión a los hermanos Natalia y Guillermo Améstica por haber asesinado, en 2015, del rapero Tirone José González, más conocido como Canserbero, así lo informó la Fiscalía.

Durante una conferencia de prensa, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó sobre esta medida, la cual se da luego de determinar que Canserbero no se suicidó, si no que fue asesinado.

"Estos sujetos fueron condenados a 25 años de prisión, no a 30 por la garantía procesal de la admisión de los hechos y le hemos dictado alerta roja a quienes actuaron sumamente negativos agraviando el derecho", dijo a los medios.

De tal modo, Tarek William Saab indicó que el 01 de febrero se celebró la audiencia tras la reapertura del caso el pasado mes de noviembre, en la que, "luego de las deliberaciones de rigor, la jueza decidió condenarlos a 25 años de prisión".

Como se recuerda, los hermanos Améstica fueron acusados de los delitos de homicidio calificado con alevosía y por motivo fútil en grado de coautoría, obstrucción a la administración de justicia, simulación de hecho punible, falsa atestación ante funcionario público y asociación para delinquir.

Ante ello, Saab explicó que, pese a que Fiscalía pidió una pena de 30 años, la máxima en Venezuela, se consideró una rebaja para los acusados por haber admitido los hechos.

Asimismo, detalló que la Justicia emitió órdenes de aprehensión y alerta roja de Interpol contra otros cinco implicados en el caso. Entre ellos se encuentran funcionarios que habrían colaborado con la primera teoría de un presunto "suicidio".

Como se recuerda, Natalia Améstica, exmánager del rapero conocido como Canserbero, confesó ante el Ministerio Público que drogó y apuñaló al artista para luego armar su supuesto suicidio, todo ello, junto a su hermano Guillermo.

"Quien me ve (asesinar a mi esposo) es Tirone (Canserbero), se preocupa mucho, pero también estaba somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira, que no me pude controlar. Él cae al sofá dormido, a él le doy dos puñaladas en el costado (de su cuerpo)", explicó.