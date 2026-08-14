Fallece reconocida actriz de Nickelodeon tras sufrir un severo ataque de asma: esto es lo que se sabe

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Christy Knowings, actriz de Nickelodeon y recordada por su participación en All That, murió a los 46 años tras permanecer hospitalizada en California. La artista sufrió un severo ataque de asma que provocó daño cerebral y, días después, fue retirada del soporte vital.

Su paso por All That

La muerte de Christy Knowings ocurrió el 11 de agosto, luego de varios días internada en un hospital del área de Los Ángeles. Según ABC News, su padre, Charles Dunn, confirmó el fallecimiento de la actriz, conocida principalmente por su trabajo en televisión durante los años noventa.

Knowings llegó a All That en 1997 y permaneció tres temporadas, hasta 2000. En el programa compartió pantalla con Kenan Thompson, Kel Mitchell y Amanda Bynes, entre otros actores. Interpretó diferentes personajes durante su participación en la serie de sketches de Nickelodeon.

La actriz falleció a los 46 años.

Además, Knowings apareció en Plaza Sésamo junto a su hermano gemelo, Chris Knowings, y participó en la película Mother and Child, estrenada en 2009. Su carrera incluyó trabajos tanto en televisión como en cine.

Sus compañeros la recuerdan

Kenan Thompson fue uno de los compañeros que reaccionó tras conocerse la noticia. El actor recordó a Knowings en redes sociales y envió un mensaje de cariño a sus familiares. También destacó el sentido del humor que caracterizaba a la actriz.

"¡¡¡Esto me ha afectado mucho!!! ¡¡¡Descansa en paz, Christy!!! ¡¡¡Jamás me habría imaginado este día!!! ¡¡¡Le envío mucho cariño a su familia!!! ¡Era una persona auténtica y una de las más divertidas que he conocido! ¡¡¡Te voy a extrañar, amiga!!!, publicó.

Kel Mitchell también publicó un mensaje acompañado de imágenes de sus años en All That. El actor recordó el talento de Knowings para la comedia y su capacidad para crear personajes durante su etapa en el programa.

Según ABC News, el ataque de asma ocurrió el 7 de agosto y provocó daño cerebral. Knowings permaneció hospitalizada hasta que fue retirada del soporte vital cuatro días después, según los datos difundidos tras la confirmación de su familia.

La actriz será recordada principalmente por su participación en All That, programa de Nickelodeon que marcó su carrera durante tres temporadas. Su fallecimiento, a los 46 años, fue confirmado por su padre y generó mensajes de despedida de antiguos compañeros.

Christy Knowings murió a los 46 años después de sufrir un severo ataque de asma. Su trayectoria en All That y Nickelodeon, además de sus trabajos en televisión y cine, forman parte de los principales datos conocidos tras su fallecimiento.