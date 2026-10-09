Exestrella del PSG recibe llamada de su esposa en plena rueda de prensa: "Ahora me va a regañar"

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

El arquero costarricense Keylor Navas protagonizó un momento inesperado durante una conferencia de prensa en Ciudad de México, cuando su celular sonó mientras respondía preguntas de los periodistas. La llamada de su esposa, interrumpió brevemente la actividad previa al encuentro entre Pumas UNAM y Cruz Azul, y generó una reacción espontánea ante las cámaras.

Keylor Navas recibe llamada de su esposa durante conferencia

El portero llevaba 12 minutos respondiendo preguntas cuando recibió la llamada telefónica. Al darse cuenta de quién lo contactaba, Navas reaccionó con humor y preguntó si podía contestar, una situación que provocó risas entre los periodistas que seguían la conferencia.

El guardameta decidió atender la comunicación y explicó a su esposa que se encontraba en una conferencia de prensa. La conversación fue breve, pues el futbolista debía continuar con sus compromisos ante los medios de comunicación. Después de intercambiar unas palabras, terminó la llamada y volvió a concentrarse en la actividad.

"Ahora me va a regañar", expresó Navas.

El episodio quedó registrado en video y comenzó a circular en redes sociales, donde llamó la atención por la naturalidad con la que el portero respondió a la situación. La interrupción ocurrió durante una comparecencia vinculada con la actualidad de Pumas UNAM, equipo mexicano en el que juega el internacional costarricense.

https://t.co/6Z8PJMZs9e — Pumas En La Piel (@PumasELP) October 8, 2026

La escena se produjo en el contexto de la atención a la prensa previa al partido contra Cruz Azul, correspondiente a la Liga MX. La presencia de cámaras permitió registrar tanto la llamada como la reacción posterior del arquero, quien continuó con la conferencia después de resolver la comunicación telefónica.

La reacción de Keylor Navas tras colgar la llamada

Después de finalizar la comunicación con su esposa, el guardameta hizo un comentario que provocó nuevas risas entre los periodistas allí presentes. El deportista utilizó referencias a la llamada con su esposa y utilizó una frase que se convirtió en uno de los detalles más destacados del video.

El portero retomó la conferencia después de ese intercambio y continuó atendiendo a los medios. El episodio no impidió que siguiera participando en la actividad programada por el club mexicano, que se desarrolló como parte de la cobertura previa al compromiso frente a Cruz Azul.

La escena protagonizada por Keylor Navas y su esposa, quedó registrada durante una conferencia de prensa en México. El arquero atendió el teléfono, explicó que estaba ocupado y regresó a sus declaraciones ante los periodistas. El video se difundió en redes sociales y medios deportivos, convirtiendo la llamada en uno de los momentos más comentados de su comparecencia.