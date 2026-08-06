Menor quedó colgado de una escalera eléctrica mientras jugaba sin supervisión en un centro comercial

06/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un niño quedó suspendido varios metros sobre el suelo tras jugar con la barandilla de una escalera eléctrica en un centro comercial de China, hecho que generó alarma entre clientes y trabajadores. La rápida intervención de un empleado evitó un desenlace fatal y permitió rescatar al menor con lesiones leves.

El menor quedó suspendido tras sujetarse de la barandilla

El incidente ocurrió en un centro comercial de la provincia china de Jiangxi, donde el menor se sujetó de la barandilla de una escalera eléctrica mientras jugaba. El movimiento continuo del mecanismo hizo que ascendiera hasta quedar colgando a varios metros de altura, mientras decenas de personas observaban la escena.

Según Latinus, el niño permaneció suspendido durante varios segundos mientras clientes y trabajadores pedían ayuda. La situación provocó momentos de tensión dentro del establecimiento debido al riesgo de una caída desde varios metros, mientras algunas personas intentaban alertar al personal encargado del lugar.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran al menor aferrado a la barandilla mientras permanece suspendido en el aire. El video se viralizó rápidamente y generó numerosas reacciones por el peligro al que estuvo expuesto el niño durante el funcionamiento normal de la escalera mecánica.

@elnorte Niño queda colgando de una escalera eléctrica en China tras jugar sin supervisión. El menor se sujetó de la barandilla y fue subiendo hasta quedar suspendido varios metros en el aire, mientras personas que se encontraban en el lugar pedían ayuda. La rápida reacción de un empleado del centro comercial evitó una tragedia al activar el botón de emergencia de la escalera y rescatarlo a tiempo. El niño sólo presentó lesiones leves tras el incidente. 📹AP #escaleraeléctrica #niño #China #elnorte #news ♬ sonido original - EL NORTE

La rápida reacción evitó consecuencias mayores

Ante la emergencia, un trabajador del centro comercial activó el botón de parada de emergencia, deteniendo de inmediato el funcionamiento de la escalera eléctrica. Esa acción permitió que el menor fuera rescatado de forma segura antes de que ocurriera un accidente de mayores consecuencias para su integridad.

De acuerdo con Latinus, el niño solo presentó lesiones leves tras el rescate y no fue reportado con heridas de gravedad. La rápida respuesta del personal evitó una tragedia y permitió controlar la situación en pocos minutos dentro del establecimiento comercial donde ocurrió el incidente.

El caso también volvió a llamar la atención sobre la importancia de supervisar a los menores cuando utilizan escaleras eléctricas. Estos equipos están diseñados para el traslado de personas, por lo que jugar sobre sus barandillas o estructuras puede generar situaciones de alto riesgo para los usuarios.

El incidente del niño que quedó colgando de una escalera eléctrica en China terminó sin consecuencias graves gracias a la intervención inmediata del personal del centro comercial. El hecho, ampliamente compartido en redes sociales, recuerda la importancia de la supervisión infantil y del correcto uso de las escaleras eléctricas en China.