Donald Trump lo celebra: Corte Suprema de Michigan rechaza inhabilitarlo para elecciones de 2024

27/12/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

La Corte Suprema de Michigan, Estados Unidos (EE. UU.), rechazó el recurso con el que se buscaba inhabilitar al expresidente Donald Trump, en las elecciones primarias del 2024. Ello, a pesar que hacer una semana el Tribunal Supremo de Colorado había inhabilitado su participación.

Trump lo celebra

De tal modo, esta medida se da luego que el Tribunal Supremo de Colorado descalificó a Donald Trump de dichas elecciones para el próximo año, debido a su rol en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Es así que, la Suprema de Michigan ha decidido rechazar el pedido de inhabilitación del exjefe de Estado del país norteamericano, Donald Trump. Ello, defendiendo que el caso plantea una cuestión política que no debe resolverse a través de la Justicia, rechazando la demanda sin convocar a un juicio.

Además, el máximo tribunal del Estado dijo en una orden que la solicitud de las partes para apelar una sentencia del tribunal de apelaciones de Michigan del 14 de diciembre fue considerada, pero denegada "porque no estamos convencidos de que las cuestiones presentadas deban ser revisadas por este tribunal".

Cabe mencionar que, estas sentencias solo tienen impacto en los estados de Colorado y Michigan, ya que cada estado es responsable de organizar sus propios comicios.

"Intento desesperado"

Mediante sus redes sociales, Trump Donald Trump saludó la decisión del Tribunal Supremo en Michigan, Estados Unidos, que rechazó su descalificación del proceso electoral de 2024. "Ha negado firme y legítimamente el intento desesperado", escribió el expresidente con respecto a la decisión del Tribunal.

Asimismo, Trump anunció, tras la sentencia en Colorado, que recurrirán ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos para garantizar estar en las papeletas electorales de todos los estados del país.

La decisión contrasta con el fallo sin precedentes emitido la semana pasada por el Tribunal Supremo de Colorado, que con una votación de 4 a favor y 3 en contra sí descalificó a Trump de las elecciones del próximo año por los hechos del 6 de enero.

Como se recuerda, según la grabación de una llamada telefónica posterior a las elecciones revelada en un informe del 22 de diciembre por The Detroit News, Trump presionó a dos funcionarios electorales del condado de Wayne, en Michigan, para que no certificaran los votos totales de las elecciones de 2020. La campaña del expresidente para 2024 no ha confirmado ni negado la legitimidad de la grabación.

