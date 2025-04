¿Dónde será enterrado el Papa Francisco? Descubre la basílica que eligió fuera del Vaticano

El papa Francisco, máxima autoridad de la Iglesia Católica, murió este lunes 21 de abril a los 88 años. A diferencia de sus antecesores, que yacen en la Santa Sede, Jorge Bergoglio decidió que su morada final fuera en otra importante basílica de Roma.

Este 21 de abril, el mundo llora la partida del Santo Padre. El cardenal Kevin Farrel, camarlengo del Vaticano, confirmó la muerte del papa Francisco a sus 88 años, luego de las complicaciones de su salud por crisis respiratoria y neumonía bilateral. Ante esta lamentable noticia, los católicos se preguntan dónde y cuándo será el funeral de Jorge Bergoglio tras 12 años de pontificado.

Los predecesores del Pontífice fueron sepultados en las Grutas Vaticanas, situadas bajo la Basílica de San Pedro. Este lugar alberga las tumbas de más de 90 Papas, incluyendo las de Juan Pablo II, Pablo VI y Benedicto XVI, debido a que dicha ubicación simboliza la continuidad del liderazgo espiritual de la Iglesia y refuerza el vínculo con san Pedro.

Sin embargo, durante una entrevista concedida a canal N+ de Televisa el 13 de diciembre de 2023, el papa Francisco expresó que deseaba que su descanso eterno sea en otro lugar: la Basílica Santa María Mayor, en la que se dejaba ver con frecuencia y que se encuentra fuera del Vaticano, en Roma. Fue entonces cuando explicó que ya tenía preparado el lugar de su sepultura en una capilla de la nave izquierda de la basílica, junto a la imagen de la Virgen Salus Populi Romani.

"Cuando fallezca, no me enterrarán en San Pedro, sino en Santa María la Mayor: El Vaticano es la casa de mi último servicio, no de la eternidad. (...) Como siempre le prometí a la Virgen, ya está preparado el lugar. Quiero ser enterrado en Santa María Mayor", expresó el Pontífice de nacionalidad argentina.