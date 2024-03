¡Escándalo! Periodista reclama EN VIVO por pobres condiciones laborales y lo despiden

El despido de un periodista durante una transmisión en vivo captó la atención del público el martes. Fue despedido por exponer las pobres condiciones laborales en el canal al que pertenecía, después de un enfrentamiento con un colega en el estudio.

El incidente ocurrió en Argentina, cuando el reportero, Tomi Munaretto estaba en una estación de tren el lunes, entrevistando a personas sobre cómo manejan los gastos en medio de la crisis económica del país. Durante la cobertura, interactuó con una joven que compartió que se ganaba la vida cantando temas de un artista popular, e incluso realizó una actuación para el programa.

No obstante, durante la transmisión, se desató un conflicto cuando el presentador, llamado Carlos Strocker, hizo comentarios sobre los ingresos de la cantante y sugirió que el periodista contribuyera financieramente. Esto generó la indignación de su colega, quien cuestionó la sugerencia y explicó su situación laboral precaria, destacando su pago insuficiente y la falta de beneficios laborales. Luego confrontó al presentador sobre las diferencias salariales y las condiciones laborales.

"¡Mándame la plata, porque con 1.715 pesos la hora extra (casi dos euros al cambio), Carlos, no puedo aportar. No me alcanza. La chica que trabaja en casa me cobra tres lucas. ¿Cómo lo pago? Explícame", reclamó ante la broma.