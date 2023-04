Francia quiere prohibir que padres publiquen fotos de sus hijos en las redes sociales

16/04/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

Con la finalidad del derecho a la privacidad y a proteger la imagen de los menores, la Asamblea Nacional de Francia busca prohibir publicaciones de niños siempre y cuando uno de los padres no esté de acuerdo con ello. Dicho proyecto de ley aún no ha sido aprobado.

El documento fue presentado por Bruno Studer, diputado del partido Renacimiento, en donde opina que el sharenting (compartir y criar mediante redes sociales) es considerado como uno de los principales riesgos de la privacidad de los menores.

Los padres podrían perder autoridad sobre los derechos de imagen de sus menores hijos si cuando publican esto "afecta gravemente la dignidad o la integridad moral del niño", según se lee en el texto expuesto.

Asimismo, la normativa busca "empoderar a los padres" y mostrar a los jóvenes que los adultos no tienen "derecho absoluto" sobre su imagen. El anteproyecto, ha sido ya aprobado por la Asamblea Nacional, pero debe pasar por el Senado y ser promulgado por la presidencia.

El proyecto de ley francés en su conjunto refuerza los derechos personales de los menores suscritos a la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño. "El derecho a la propia imagen significa que cada persona puede decidir por sí misma qué material gráfico suyo puede o no difundirse públicamente. Y, por lo tanto, desde el punto de vista de los derechos del niño, es absolutamente importante implicar también a los propios niños en la decisión y aceptar un 'no' del niño y no despreciar sin más", explica una representante del Fondo Alemán para la Infancia.

Publicación con consecuencias

Studer afirmó en una entrevista para un medio local que "un niño de 13 años tiene un promedio de 1.300 imágenes suyas circulando en Internet". Asimismo, sustentó que del " 50 % de las fotografías empleadas en foros de pornografía infantil fueron publicadas originalmente por sus padres en sus redes".

Para el Fondo Alemán para la Infancia, si los propios niños no están contentos con sus fotos, podría resultar vergonzante para el menor, pues para los padres les resulta dulce o bonito, a los menores les causaría grandes problemas de inseguridad en el autoestima.

Las publicaciones no solo muestran la cara del niño, también su entorno, por lo que muchos datos estarían expuestos con las descripciones de las fotografías. "siempre existe el riesgo de que esa información e imágenes caigan en las manos equivocadas y circulen en círculos pedófilos, por ejemplo", agregó la profesional.

"Los padres son relativamente conscientes de que las publicaciones en Facebook, TikTok o Instagram son problemáticas", explica un psicologa. El punto importante es resaltar la responsabilidad de los padres al momento de publicar y cómo se refleja, por ejemplo, en la configuración de privacidad de las redes correspondientes.