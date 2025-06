Fuerte sismo de magnitud 6,4 remece el norte de Chile: ¿Se activa alerta de tsunami?

Durante la tarde de este viernes, 6 de junio, un sismo de magnitud 6,4 se dejó en sentir en al menos tres regiones del norte de Chile. El Centro Sismológicos Nacional de la Universidad de Chile, revela si este movimiento telúrico genera alarma de tsunami o no.

Medios internacionales reportaron el fuerte movimiento telúrico que se sintió al promediar las 1:35 p.m. (12:35 en Perú). Según el Centro Sismológicos Nacional de la Universidad de Chile, el sismo ocurrió a 65 kilómetros de profundidad y a 54 km al sur de Diego de Almagro, en la región de Atacama.

El temblor se sintió en diversas localidades del Desierto de Atacama, que abarca varias regiones en el norte del país sureño. Las autoridades revelaron que hasta el momento no se reportaron víctimas ni daños materiales, aunque a través de redes sociales se evidenciaron algunos desprendimientos de piedras en algunas de sus carreteras.

Sin embargo, la Superintendencia de Electricidad confirmó que 29.879 clientes se encuentran sin luz en la región de Atacama, la mayoría en Copiapó (29.398). Producto de la emergencia, la Subsecretaría del Interior convocó a un COGRID Regional en Atacama a realizarse a las 2:00 p.m.

Un sismo previo también generó la alarma en los chilenos. Según se reportó, el temblor fue de magnitud 6,5 en escala Richter, al promediar las 1:15 p.m. (12:15 en Perú), a 63 kilómetros al oeste de Chañaral, y tuvo una profundidad de 33 kilómetros.

A raíz de ello, según el canal Mega, el alcalde de Chañaral, Manuel Corrales, sostuvo que el movimiento telúrico "fue sumamente fuerte" desde un principio, hasta el punto de revelar que en las instalaciones de su municipio "hubo caídas de techumbres y de otros tipos de recintos.

Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, no tardó en pedir la calma a los ciudadanos, asegurando que según la información que le va llegando, no se reportaron heridos ni fallecidos.

"Me comuniqué con Delegado Presidencial quien me informó que no hay víctimas reportadas por ahora. Inmediatamente, fue citado el COGRID regional para consolidar información y evaluar daños", se lee en su post en X.