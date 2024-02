Gabriel Boric lamenta muerte de Sebastián Piñera: "Expresidentes harán lo posible por participar de funerales"

El presidente de Chile, Gabriel Boric, lamentó el fallecimiento de Sebastián Piñera tras sufrir un trágico accidente de helicóptero. Según anunció, se comunicó "con los expresidente Frei, Lagos y Bachelet", y todos lamentan la partida del exmandatario chileno y "harán lo posible por participar de sus funerales".

En conferencia de prensa, el mandatario chileno indicó que el deceso del exmandatario es un hecho que conmueve y enluta al país sudamericano, el cual ha sufrido de múltiples incendios forestales de manera simultánea en la región de Valparaíso.

Asimismo, Boric apuntó que el exjefe de Estado chileno será despedido con los honores de funeral de Estado y decretó tres días de duelo nacional "para honrar la memoria" del dos veces presidente de Chile.

"He instruido que el expresidente Sebastián Piñera sea despedido con los honores de funeral de Estado y decretado tres días de duelo nacional para honrar la memoria de quien fuera electo presidente de Chile en dos oportunidades (...) Me he comunicado en estos últimos minutos con los expresidentes Frei, Lagos y Bachelet. Todos lamentan profundamente la partida del expresidente Piñera y harán lo posible por participar de sus funerales", agregó.