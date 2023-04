¡Indignación! Líder Budista, Dalái Lama, le pide a niño que lo bese en la boca: "Puedes lamerme la lengua"

09/04/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

En el registro audiovisual se puede observar a Dalái Lama Tenzin Gyatso, quien es también Nobel de la Paz 1989 en una ceremonia religiosa en la India, en donde le pide a un niño que le bese la boca, e incluso que lamberle la lengua. Por el momento, se desconoce si el video fue grabado durante su visita a Dharamsala en marzo de este año.

La imagen, que se conoció mediante las redes sociales, ha generado diferentes reacciones, teniendo en cuenta que Gyatso, de 87 años, es considerado el líder espiritual del Tíbet. En las primeras imágenes se le ve a Dalái Lama Tenzin Gyatso rodeado de otros monjes cuando un niño le pregunta si puede abrazarlo, y el budista le pide en ese instante un beso en la mejilla.

Acciones indignantes

Los hechos comenzaron cuando algunos hombres, le hablan al oído al líder religioso que parecen explicarle que un niño quiere saludarlo.

El menor, al verlo visiblemente emocionado, lo besa y lo abraza. Posteriormente el religioso toma la mano derecha al menor y lo acerca a su cabeza, estirando los labios.

El niño reposa su cabeza en la frente de Gyatso en señal de respeto, pero el hombre lo sigue acercando hasta darle un beso en la boca, para luego reírse entre los aplausos de los asistentes.

Luego en la escena se puede escuchar como el monje le dice al menor "chupa mi lengua" y se acerca nuevamente a su boca del pequeño, pero este no lo hace. Las personas presentes de la ceremonia solo atinaron a reír. Finalmente, el Dalái Lama lo abraza dos veces.

Reacción de los cibernautas

El video que fue transmitido por VOA se hizo viral en las redes sociales, ya que muchas personas se indignaron por este tipo de actos contra el niño y criticaron la actitud de los otros monjes, quienes no detuvieron al hombre, al contrario, lo celebraban con risas mientras que el menor se encontraba incómodo.

Entre los comentarios se encuentran "viejo asqueroso", "no lo puedo creer", "los niños no se tocan" o "claramente se le nota la incomodidad al niño tras tantos 'abrazos'".

"Padres, no descuiden a sus hijos"; "¡Creí en un ser que supuestamente no era común! ¡Qué frustración, qué indigno!"; "Ni Francisco se atrevió a tanto"; "Me causó repulsión al ver esto, yo como madre lo rechazo; si fuera mi hijo a quien lo exponen de esa manera, pues no lo permitiría"; "Repudio al dalái lama"; "¿Qué carajos pasa con la humanidad?", fueron algunos de los comentarios de internautas sobre el hecho.

Por otro lado, partidarios del dalái lama afirman que el líder budista estaba "bromeando" con el joven.