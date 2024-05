¡Indignante! Hombre secuestra al hermano y la madre de su novia para obligarla a huir juntos

Un hombre dejó consternados a todos en su comunidad tras revelarse que intentó secuestrar al hermano y la madre de su novia para obligarla a huir con él a otra ciudad y vivir una historia de amor.

Según información preliminar, el hecho ocurrió en el municipio de Jocotitlán, Estado de México, cuando David Medina Ruiz, el 24 de mayo del 2023, llegó hasta el domicilio de la mujer que tanto amaba.

Sin embargo, ella no estaba en casa y en un ataque de celos, sacó un arma de fuego que usó para someter a su suegra y cuñado, para luego proceder a atarlos con cinchos de plástico.

No conforme con ello, prosiguió con su plan y mandó fotos de los familiares secuestrados a su pareja, a quien le dijo que solo los liberaría si ella accedía a fugarse con él a otro estado del país.

Inmediatamente, la mujer no dudó en llamar a los efectivos de la Policía Municipal de Jocotitlán y tras un operativo en el domicilio ubicado en la comunidad de Boyeche, se logró la captura de Medina Ruiz y llevado al Ministerio Público por el delito de secuestro.

A un año de los hechos, un juez del Poder Judicial de México revisó las pruebas recabadas durante la investigación que realizó la Fiscalía General de Justicia de Edomex y determinó que, David Medina merecía una condena de 60 años de prisión, e incluso, también le otorgó una multa que se deberá de pagar al estado, la cual es de 518 mil pesos mexicanos.

Además, se reveló que debe entregar una compensación económica a las víctimas, misma que es equivalente a 10 mil 374 pesos, para reparar los daños ocasionados, en tanto que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.

En España se reportó un caso desgarrador que ha causado gran revuelo a nivel internacional. Una mujer llamada Cristina, de 38 años, acabó con la vida de su pequeña niña llamada Yaiza, como una forma de llamar la atención y vengarse de su ex Sergio, en la zona de Sant Joan Despí, en Barcelona.

Asimismo, durante la investigación se descubrió que el enfado, rabia, tristeza y frustración de la madre de familia, se debió a que se enteró de que su ex ya salía con otra mujer. A raíz de esto generó un plan con el cual terminaría con la vida de su hija, además de que después de eso iba a cometer suicidio, esto con el fin de causar dolor en "el amor de su vida".

"Aquí tienes lo que te mereces porque has hecho que me quité la vida y sé que te alegrarás de mi muerte, pero vas a llorar la muerte de mi hija, de tu hija Yaiza. Me la llevo conmigo que para eso la he parido yo. Decide si la entierras o la incineras", se lee en una de las misivas.