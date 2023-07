Jair Bolsonaro sobre su inhabilitación política: "Me dieron una puñalada en la espalda"

El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, señaló que la decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE) de dejarlo inelegible hasta 2030 fue una "puñalada en la espalda".

"Recientemente recibí una puñalada en la barriga y ahora me dieron una puñalada en la espalda con la inhabilitación política por abuso de poder político", afirmó.

En declaraciones a la prensa en la ciudad de Belo Horizonte, el exmandatario mostró su indignación por la decisión tomada por el ente de justicia brasileño. Además, aseguró que continuará trabajando "dentro de las cuatro líneas" de la Constitución.

"Hoy sufro una inhabilitación, no me gusta convertirme en inelegible en la política. Esa frase no es mía: nadie mata, nadie muere", agregó.