Lady Green: ¡Insólito! Conoce a la anciana que viste de verde desde hace más de 50 años

El verde representa la armonía, esperanza y orden en la escala psicológica de colores. No debería sorprender entonces, que la vida de Lady Green, una anciana residente de Nueva York que viste este color desde hace 50 años, sea tan pacífica. ¿Porqué eligió usar tanto verde y cuando inició?

La artista Elizabeth Sweetheart eligió no solo vestirse de verde desde hace años, sino que incluso se tiñó el pelo de ese color y utiliza lentillas de un tinte similar.

"Creo que es bastante verde. Para mí, no lo es. No era solo siempre todo verde. Ahora estoy bastante verde. Todo es verde. Compré un mueble verde, y luego mis cubiertos verdes, y luego todos los accesorios. Incluso he pintado la puerta [de la casa] verde. Si encuentro que algo me gusta mucho en cuanto a la ropa y lo que me pongo, lo hago verde", declaró.