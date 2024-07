¡Lamentable! Abuelita denuncia maltratos de su hijo porque desea su dinero: "Tengo miedo"

Una mujer de 80 años de edad sorprendió a todos al denunciar en un programa televisivo que es maltratada constantemente por su propio hijo, quien a gritos le exigen que le dé dinero para su beneficio.

Según reveló la abuelita, el último jueves tuvo el mayor miedo de su vida porque su hijo mayor llegó hasta su vivienda gritando escandalosamente y destrozando todo lo que estaba a su paso en la propiedad.

La mujer acudió al auxilio de sus vecinos cerca al puente Vela de la ciudad de El Alto, en Bolivia. Según su confesión, ella sufre constantes agresiones por parte de su "retoño" porque siempre le exige que le dé algo de dinero, a pesar de que ella no cuenta con gran solvencia económica.

Además, la abuelita señaló que incluso desde el mes de enero no puede comer bien porque no cuenta con el dinero suficiente para hacerlo.

"Había venido corriendo (y dijo), dónde está la plata, me buscó todo. Que plata le dije yo no estoy agarrando nada, desde enero no estoy comiendo nada", señaló la mujer de la tercera edad completamente desorientada por miedo a regresar a su casa.