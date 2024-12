Madre entregó a su hijo a la policía tras enterarse de su robo: "Que se haga justicia"

Una madre de familia generó gran polémica tras no dudar en entregar a su hijo a la policía por enterarse de que era un ladrón que muchos temían en su comunidad. La mujer llamó a las autoridades para coordinar su captura.

Según el diario 'El Once', el hecho ocurrió la noche de ayer, 17 de diciembre, en el barrio Mosconi II de Paraná. Vecinos dieron aviso a la policía sobre la presencia de un sujeto conocido en el ambiente delictivo trasladando cosas robadas. A pesar de realizar una intervención, efectivos de la comisaría decimoquinta no lograron localizar al sospechoso.

Sin embargo, minutos más tarde recibirían una alerta de la persona que menos esperaban. Tras tener conocimiento de los delitos de su hijo, la madre decidió comunicarse con las autoridades y avisarles el preciso momento en que él arribaría a su casa ubicada en la calle Miguel David y Salvador Caputto, puesto que no podía aceptar que "alguien de su familia" sea un criminal y esperaba que se haga justicia.

Al llegar al domicilio, los agentes del orden descubrieron al delincuente portando un arma de fuego y llevando una batería de auto, que habría sido hurtado. Por disposición de la Unidad fiscal de Investigación y Litigación a cargo de Martin Wasinger, el sujeto fue detenido.

Seguidamente, se incautaron los objetos robados y tratar de devolvérselos a sus legítimos dueños. Mientras que agradecieron a la madre por no "apañar el delito de su hijo" y colaborar con la justicia.

Hijo detenido con objetos robados tras denuncia de su madre.

Un caso similar ocurrió en Honduras. Milton Isaac Hernández se mostró completamente avergonzado al descubrir que su hijo anda en malos pasos y sembró el terror en su comunidad.

El presunto delincuente, Sadiel Isaac Hernández Álvarez, era buscado por las autoridades por robos a restaurantes e incluso ser cabecilla de una banda de asaltantes en La Ceiba. Es así como al ser transmitido por televisión uno de sus delitos, Milton se entera de toda la situación y decide "darle un castigo ejemplar".

"Sí, cometió el error. Le pido a todas las personas que si mi hijo les hizo algo, me lo perdonen, porque yo he venido a dar la cara aquí por él. Entonces yo dije que para que no siga creciendo en eso (delitos) decidí entregarlo. Fue difícil", contó el padre, entre lágrimas tras dejar a su hijo en manos de la policía, el pasado 9 de agosto.