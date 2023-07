Mick Jagger cumple 80 años y sigue contoneándose

24/07/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

El icónico líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, una vez cantó "qué fastidio es envejecer". Sin embargo, este miércoles cumple 80 años y no muestra signos de frenar. Siempre fiel a su estilo enérgico, ha bailado y brincado desenfrenadamente por escenarios de todo el mundo, y planea celebrar su cumpleaños con una gran fiesta en Londres, según la prensa británica.

Jagger ha sido un ícono de la rebelión, símbolo sexual, descarado y provocador, protagonizando titulares durante décadas debido a sus excesos y amoríos. Aunque en 2019 tuvo que someterse a una operación de corazón, su dedicación al yoga, kick-boxing, bicicleta y una dieta a base de zumos de hierbas, frutas y vitaminas le ha permitido mantener su esbelta figura y forma física.

Recientemente, los Rolling Stones realizaron una gira por Europa llamada "Sixty" para conmemorar su 60 aniversario, pero fue la primera vez sin el batería Charlie Watts, quien falleció en 2021. Los miembros restantes de la banda tienen planes de lanzar un nuevo álbum en homenaje a Watts, siendo su primer trabajo original desde "A Bigger Bang" en 2005. Se espera que el disco cuente con colaboraciones de Paul McCartney y el exbajista Bill Wyman, quien dejó la banda hace más de tres décadas.

Las canciones de los Rolling Stones, como "Jumpin' Jack Flash", "Gimme Shelter", "Sympathy for the Devil" y "Not Fade Away", contribuyeron a la explosión cultural y social de los años 60 en el Reino Unido. La banda era admirada, perseguida por las chicas y vigilada de cerca por la policía, algo que para Jagger representaba una vida a años luz de sus orígenes en una familia de clase media.

Nacido como Michael Philip Jagger en 1943 en Dartford, al sur de Londres, Jagger inicialmente se unió a la London School of Economics en 1961, pero pronto se dejó llevar por su pasión por el blues y formó The Rolling Stones con Keith Richards, Brian Jones e Ian Steward. Su éxito fue comparable al de los Beatles, aunque las dos bandas se convirtieron en rivales debido a sus estilos opuestos y se enfrentaron en una campaña de marketing.

En su apogeo, los Rolling Stones eran famosos tanto por sus desenfrenos en el escenario como fuera de él, con consumo de drogas y una vida sexual desenfrenada. A lo largo de los años, Jagger ha tenido que enfrentar las consecuencias de sus acciones, incluidos problemas legales relacionados con las drogas. Aunque la reina Isabel II se negó a otorgarle personalmente el título de caballero, finalmente fue condecorado como "Sir Mick" por su hijo Carlos.

A pesar de su fama y fortuna millonaria, Jagger ya no es el "chico malo" de antaño. Lo encuentras frecuentemente en el estadio de Lord's siguiendo partidos de críquet, y en 2016 se convirtió en padre por octava vez junto a su pareja, la bailarina estadounidense Melanie Hamrick. Con siete hijos de relaciones anteriores, Jagger parece haber encontrado una vida más estable y satisfactoria en su octava década, sin perder su inquebrantable espíritu rockero.