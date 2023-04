¡No le tocó su hora! Hombre se salva de milagro luego de escapar segundos antes de una explosión

03/04/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

Escapó de la muerte. Un hombre que fue a una lavandería se salvó de morir, segundos después que ocurriera una explosión que dejó por completo destruido una lavandería, con las ventanas y puertas rotas. Ante este hecho, las autoridades españolas siguen investigando el caso.

El momento impactante se volvió viral, en el video se observa el registro de una explosión al interior de una lavandería en La Coruña (España), hecho que pudo acabar con la vida de un hombre de tercera edad, esto luego que este saliera del establecimiento segundos antes que se produjera el siniestro suceso.

Segundos que se convirtieron en un milagro

En los primeros segundos del vídeo captados por cámaras de seguridad, se puede observar como el hombre tranquilamente se está retirando a la calle con bolsas de su ropa que había lavado. Sin embargo, otros segundos después, la cámara enfoca a las secadoras que explotaron, teniendo como impacto a las puertas y las ventas del local.

Tras el impacto, el local quedó gravemente destruido, con sus ventanales rotos y su pared con serios daños. El fuerte sonido de la explosión alarmó a los comerciantes y vecinos de la zona.

¿Qué provocó el incendio?

El suceso se habría registrado el pasado 14 de marzo, alrededor de las 19:30 de la noche. Aquella lavandería de autoservicio se encuentra el polígono de Pocomaco y el barrio de Novo Mesoiro, en A Coruña en España.

Hasta el lugar de los hechos acudieron los efectivos policiales, y el cuerpo de Bomberos de la zona, su intervención no fue necesaria para auxiliar a heridos, ya que en el local no se encontraba nadie, afortunadamente. No obstante, tuvieron que apagar las llamas del local y limpiar la zona afectada que provocó varias grietas, por lo que los bomberos decidieron tirar toda la pared.

Así quedó el local tras la explosión

En la fotografías se puede observar como quedó la fachada del establecimiento de lavandería, luego de la explosión.

Así quedó el local.

Confesión de un cliente

Otro cliente confesó ser el responsable de la explosión. Tras el hecho, el hombre pudo recordar que había olvidado un cargador de mecheros en la ropa que había metido en la secadora que explotó. Por ello, al ponerse en funcionamiento y calentarse acabó estallando el local destruyéndolo por completo.

Un descuido casi arrebató la vida de un hombre

Así lo declaró un cliente, tras ver el hecho que le puedo constar la vida del hombre de tercera edad.