Policía en aparente estado de ebriedad cae de su moto y destroza casa de quienes intentaron ayudarlo

Un incidente impactante sacude las redes sociales. Un miembro de la Policía protagonizó un comportamiento violento tras caerse de su moto. En aparente estado de ebriedad, según testigos, atacó a los vecinos que lo auxiliaron, generando destrozos en una casa. El suceso, registrado por cámaras de videovigilancia, ha levantado preocupación en la comunidad.

Las cámaras de seguridad en un barrio al sur de Bogotá, Colombia, captaron el momento en que el policía se desplomó de su moto. En lugar de agradecer la ayuda de los vecinos que lo asistieron, optó por agredirlos verbal y físicamente, incluso causando daños a una propiedad. Los residentes aseguran que el uniformado estaba evidentemente bajo la influencia del alcohol.

Los vecinos sostienen que el policía, aparentemente evadido del servicio, acusó a los vecinos de robarle un celular perdido. Esta acusación desencadenó su ira, llevándolo a causar destrozos en una casa. Félix Valbuena, un testigo, relató que el uniformado exigió la devolución del supuesto celular.

"El señor de la moto llegó y se cayó, él estaba muy tomado. Mi señora me llamó y me dijo que lo auxiliáramos, pero yo no pensé que estuviese así de borracho. El hombre estaba que no se podía parar. Lo ayudamos a parar y de un momento a otro el hombre empezó a decir que no lo embalara, que me quedara callado, que no fuera a avisar al CAI. Pero después, comenzó a decir que le devolviéramos el celular, que no se lo robáramos", comentó Valbuena a City Noticias.