Reconocida actriz mexicana sufre microinfarto cerebral tras someterse a peculiar tratamiento estético

Un nuevo caso de negligencia médica conmocionó al mundo entero. Y es que una reconocida actriz mexicana que participó en la novela 'Cómplices al Rescate' se sometió a un peculiar tratamiento estético, el cual le terminó provocando un microinfarto cerebral que casi le cuesta la vida.

Muchas personas buscan engreírse a sí mismos realizándose alguno que otro retoque estético, ya sea en su rostro o alguna parte de su cuerpo. Sin embargo, quedan expuestos a caer en manos de malos médicos que finalmente terminan dejándolas al borde de la muerte.

En esta ocasión, la popular actriz de series y telenovelas mexicanas, Laura Flores, utilizó recientemente sus redes sociales para contar con detalles el pánico que vivió luego de sufrir el mencionado mal a causa de una presunta mala praxis.

Según contó, se realizaba cotidianamente el tratamiento de escleroterapia, el cual tiene como objetivo eliminar las várices que aparecen en las piernas producto de la edad.

Enseguida, reveló que, un martes previo a la Semana Santa, volvió a realizarse este tratamiento; sin embargo, ese mismo día durante la noche, sufrió un microinfarto cerebral que le paralizó el rostro, le impidió moverse e incluso articular palabras por un periodo de 40 segundos.

"Yo me lo estaba haciendo constantemente por los últimos 20 años, de verdad, muchos años. Bueno, la semana previa a la Semana Santa, un martes, después de que por la mañana me fui a hacer el tratamiento, en la noche me dio un microinfarto cerebral. Estaba yo con mi hermana en su casa viendo la televisión", detalló.

"Se me paralizó mi brazo derecho, no lo podía mover, se me paralizó la mitad de la cara y no podía yo hablar, no podía articular palabra. Entonces yo quería hablar y no podía (...) Cuando recupere el habla que fue después de aproximadamente 40 segundos puede gritar: ¡Doctor! (...) Me llevaron al médico, me estabilizó un cardiólogo", agregó.