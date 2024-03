Sándwich Mortal: Dos mujeres fallecen tras consumir alimento en un hospital

13/03/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

La enfermera de 57 años, Beverley Sowah, y una madre de cinco hijos de 84 años, Enid Heap, consumieron sándwiches de pollo dentro un hospital. Lamentablemente, esto acabó con la vida de ambas mujeres, pero ¿por qué sucedió esto?

Caso en investigación

De manera no oficial se ha informado que ambas mujeres tenían condiciones de salud preexistentes y fallecieron después de consumir sándwiches contaminados con listeria. Según informó The Sun, la bacteria se asoció con un proveedor externo de alimentos y no con las instalaciones de cocina del hospital.

Se ha iniciado una investigación en colaboración con los abogados de North Country Quality Food, con sede en Salford, proveedor del pollo para Good Food Chain, fabricante de los sándwiches de la línea "Whole Lotta Good".

Según los resultados, la enfermera ingresó al hospital el 15 de abril de 2019 y consumió el sándwich el 17 de abril, falleciendo el 26 de abril. La única fuente de infección identificada fue el hospital.

En el caso de la madre, ella ingresó al hospital el 25 de marzo y recibió un sándwich similar el 18 de abril, falleciendo el 6 de mayo. El informe forense determinó que la infección fue causada por la listeria presente en ambos sándwiches de pollo.

Más sobre la listeria

La listeriosis es una infección seria provocada por la bacteria Listeria monocytogenes. Por lo general, las personas contraen listeriosis después de consumir alimentos contaminados. Esta enfermedad afecta principalmente a mujeres embarazadas, recién nacidos, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados. Es poco común que personas en otros grupos sufran una infección por Listeria.

En mujeres embarazadas, la listeriosis suele ser una enfermedad leve, pero puede causar complicaciones graves en el feto o el recién nacido. En adultos de 65 años o más, así como en personas con sistemas inmunitarios debilitados, es más probable que la infección se propague al torrente sanguíneo, causando septicemia, o al cerebro, provocando meningitis o encefalitis.

En ocasiones, las infecciones por Listeria pueden afectar otras partes del cuerpo, como los huesos, las articulaciones, el pecho y el abdomen. Entre los principales síntomas de esta enfermedad, tenemos:

Fiebre

Dolores musculares

Náuseas

Diarrea

Malestar general

Dolor de cabeza

Rigidez en el cuello

Confusión

Pérdida del equilibrio

Convulsiones (en casos graves)

Es importante tener en cuenta que los síntomas pueden tardar desde unos pocos días hasta varias semanas en aparecer después de la exposición a la bacteria Listeria monocytogenes. Si experimentas alguno de estos síntomas después de consumir alimentos potencialmente contaminados, es importante buscar atención médica de inmediato.

