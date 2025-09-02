Trump revela que ataque contra barco venezolano causó la muerte de 11 terroristas del Tren de Aragua

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente Donald Trump, publicó un video en su cuenta oficial de Truth Social en el que se logra observar el momento exacto en que la Armada de su nación atacan una embarcación proveniente de Venezuela.

Un ataque coordinado

En un sorpresivo anuncio sobre el despliegue de buques de guerras en el Caribe como parte de un esfuerzo para detener el narcotráfico, el presidente Donald Trump informó este martes que las fuerzas norteamericanas atacaron un barco que transportaba drogas pertenecientes al grupo terrorista Tren de Aragua (TDA).

En la publicación, el mandatario de Estados Unidos confirmó la muerte de 11 integrantes de la organización criminal, a quienes calificó como "narcoterroristas". El ataque cinético fue contra el grupo que estaría vinculado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, según declaraciones de Trump.

"El ataque se produjo mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a los Estados Unidos. El ataque causó la muerte de 11 terroristas", señaló el mandatario de Estados Unidos.

"El TDA es una organización designada como terrorista extranjera, que opera bajo el control de Nicolás Maduro y es responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en todo Estados Unidos y el hemisferio occidental", indició Trump.

Nota en desarrollo...