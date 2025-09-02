¡Confirmado! Este 8 de septiembre será DÍA NO LABORABLE: ¿Por qué motivo y a quiénes beneficiará esta fecha?

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para sorpresa de muchos, este mes de septiembre, conocido por dar la bienvenida a la primavera, tendría un día no laborable: el 8 de septiembre. Conoce aquí el motivo detrás de esta medida publicada en el Diario Oficial El Peruano, que permitiría a varios ciudadanos poder disfrutar de un fin de semana largo.

¿Por qué es día no laborable el 8 de septiembre?

¿A alistar maletas? Pues bien, se reveló que trabajadores del sector público podrán disfrutar de un fin de semana largo, acompañado del sábado 6 y domingo 7 de septiembre, pero en una determinada región del país, mientras que el sector privado podrá acogerse a la medida, siempre y cuando exista un acuerdo con el empleador.

Según la resolución ejecutiva regional 701-2015-GR.APURIMAC/GR, se establece que las personas que viven en Apurímac podrán aprovechar de este día festivo religioso no laborable, en homenaje a "Nuestra Señora de Cocharcas".

"Declarar el 8 de septiembre de cada año, día festivo religioso no laborable, en homenaje a "NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS", en el ámbito de la Región Apurímac, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución", se lee en el documento.

El objetivo resaltado por el Gobierno Regional de Apurímac para declarar este feriado sería el de "incentivar el desarrollo del turismo interno en todo el ámbito territorial de la región, considerando que el Santuario de Nuestra Señora de Cocharcas, congrega una multitud considerable de fieles devotos".

Día festivo religioso no laborable

Asimismo, la resolución señala que "en las márgenes del Río Pampas, en la provincia de Chincheros, está situado el Santuario de Nuestra Señora de Cocharcas, que fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación y que tiene más de 400 años de antigüedad".

La celebración de la fiesta en honor de la Virgen de Cocharcas convoca cada año a una gran cantidad de personas y permite apreciar diversas expresiones culturales de larga tradición que se transmiten de generación en generación.

Resolución que confirma que este 8 de septiembre será día no laborable en Apurímac.

Feriados nacionales que quedan para este año 2025

No te preocupes si no eres trabajador en esta región del país, ya que tienes la oportunidad de tomar un merecido descanso en los demás feriados nacionales que restan para este 2025:

Octubre:

Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos.

Noviembre:

Sábado 1 de noviembre: Día de todos los Santos.

Diciembre:

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

De esta manera, se reveló que conforme a la resolución ejecutiva regional 701-2015-GR.APURIMAC/GR se declara el 8 de septiembre como día no laborable, pero en Apurímac en homenaje a 'Nuestra Señora de Cocharcas'.