Rompe el silencio: Comerciante de Gamarra denuncia que extorsionadores le exigen pago de cupo de S/30,000

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Una negociante de Gamarra denunció públicamente a través de un noticiero las constante amenazas contra su vida y la de su familia con el fin de buscar ayuda y que el delito pare.

Comerciante de emporio comercial denuncia amenazas de muerte

Cansada de ser víctima de la extorsión, una mujer comerciante decidió salir antes cámaras para denunciar las intimidaciones que recibe de criminales que gobiernan el emporio comercial de Gamarra.

En declaraciones para el noticiero 24 Horas, la negociante comentó que no era la primera vez que atentan contra su vida pues el último fin de semana los delincuentes ya habían atacado su vivienda. Dentro de casa, la mujer convive con un adulto mayor y sus menores hijos cuando sucedió el ataque.

"El pasado viernes a las 2:20 de la madrugada tiran una dinamita a mi casa. Nosotros no sabíamos qué era. Toda la casa estaba llena de humo y pólvora. Habían reventado las lunas de las puertas y las ventanas", contó.

Tras el ataque, la agraviada cuenta que contactó al 105 para obtener resguardo de las autoridades policiales. A la casa se acercaron efectivos de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) para neutralizar el explosivo. Posteriormente, sentaría una denuncia policial ante el grave atentado.

Mensajes extorsivos aparecieron tras el atentado

La afectada comenta que ya no puede salir a trabajar y sus hijos permanecen dentro del hogar ante el temor de nuevas represalias. Comentó también que no había recibido alguna advertencia previa por parte de los malhechores sino que estas amenazas aparecieron treinta minutos después de la explosión.

"Media hora después me llegaron los mensajes, que esta era una señal de lo que me iba a pasar, tenía que abonarles S/30,000 sino iban a matar a mis hijos que son pequeños y a mi", denunció.

Los delincuentes minimizaron el trabajo policial e indicaron a la comerciante que ellos no podrían cuidarla. Tras el acto delictivo, al día siguiente llegaron videos con armas de fuego como metralletas y dinamita.

Actualmente, el caso está siendo manejado por la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). La comerciante de Gamarra hace un llamado al ministro del Interior y al comandante general de la Policía Nacional para que se encarguen del caso y determinen la banda criminal que está detrás de este caso.

