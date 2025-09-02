Donald Trump difunde VIDEO del preciso instante del "ataque letal" a embarcación de Venezuela

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Se rompió la tensión armada. El presidente Donald Trump usó sus redes sociales para demostrar con un vídeo la prueba del último ataque contra una embarcación que presumiblemente transportaba droga desde Venezuela hacia las costas americanas.

Así fue el ataque a embarcación de Venezuela que transportaba droga

Un vídeo aéreo de 17 segundos de duración que puede marcar el inicio del conflicto armado entre Venezuela y Estados Unidos fue compartido por el presidente de esta nación a través de sus redes sociales.

Durante el registro visual se marca el trayecto de una embarcación fluvial navegando en aguas internacionales y transportando narcóticos ilegales con destino al país americano, aseguró el presidente de Estado.

El video grabado en cenital muestra la perspectiva de aviones estadounidenses desde diferentes posiciones que siguen el recorrido del barco. Dentro de él, se encontrarían "11 terroristas" que pertenecerían a la organización criminal Tren de Aragua.

"Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE. UU. llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua, identificados positivamente, en el área de responsabilidad del Comando Sur", se lee en su publicación.

El vídeo lanza una advertencia sin precedentes en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas a nivel mundial: "que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos. ¡CUIDADO! ¡Gracias por su atención!", concluye el mandatario.

Maduro: "Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al período de lucha armada"

El 1 de setiembre, el líder chavista indicó, durante un encuentro con la prensa internacional en Caracas, que Estados Unidos está desplegando la "amenaza más grande contra Sudamérica", ante el despliegue de defensa marítima estadounidense frente a sus costas.

"Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años. Ocho barcos militares con mil 200 mísiles y un submarino nuclear apuntan a Venezuela. Es una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, sangrienta", manifestó el mandatario en primera instancia".

El presidente de Venezuela indicó además que no cedería ante "chantajes ni amenazas" por parte de las fuerzas armadas de américa. Ahora, con las últimas declaraciones de Donald Trump durante la mañana del 2 de setiembre y con el video del ataque, se espera la defensiva por parte del gobierno venezolano.

