Campaña de DNI electrónico gratis en septiembre 2025: Conoce AQUÍ dónde obtenerlo y los requisitos

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que emitirá desde el 29 de agosto, únicamente, el DNI electrónico 3.0. En ese marco, se reveló que este mes de septiembre, un distrito de Lima Metropolitana lanza una gran campaña gratuita para su obtención. Conoce todos los detalles en esta nota.

Campaña de DNIe cero costo en Lima

Inició septiembre y con ello viene una noticia que sorprende a más de un ciudadano: Reniec dejó de emitir el tradicional DNI azul para adultos y el DNI amarillo para menores para dar paso al DNI electrónico 3.0, con el objetivo de incrementar la seguridad en el proceso de identificación y ampliar el acceso a servicios digitales en todo el país, especialmente en las próximas elecciones 2026.

Ante este acontecimiento, se dio a conocer una campaña especial para tramitar gratuitamente el DNI electrónico (DNIe) a menores de 17 años y adultos mayores de 60. La iniciativa de la Municipalidad de San Martín de Porres (SMP), en coordinación con Reniec, no solo contempla la emisión de dicho documento por primera vez, sino también renovaciones, rectificaciones, actualización de dirección y fotografía.

El horario establecido para esta campaña fue programada desde las 9:30 a.m. en distintos días y puntos claves del distrito ubicado en Lima Norte. Recuerda que, según lo revelado en redes sociales, la iniciativa contará con cupos limitados por día.

Requisitos y fechas de campaña de DNIe gratis en SMP

En el post compartido en Facebook, el municipio de SMP detalló que se realizará la toma de foto para tu documento de identidad, totalmente gratis, por lo cual, no es necesario que lleves la tuya de casa. Asimismo, dio a conocer cuáles son los requisitos para ser beneficiario de esta campaña cero costo, ¡toma nota!:

Copia del acta de nacimiento.

Copia simple de un recibo de agua o luz reciente (no mayor a unos meses).

Debido a la alta demanda, se recomienda llegar temprano en los días de septiembre. Recuerda que el registro será únicamente presencial y en los lugares señalados a continuación:

Lunes 1 y 29 de septiembre : Agencia Infantas ( Av. San Bernardo N.º 200, Urb. Santa Luisa).

: Agencia Infantas ( Av. San Bernardo N.º 200, Urb. Santa Luisa). Lunes 8 de septiembre : Agencia Municipal Nuevo San Martín (Av. Canta Callao Mz. A Lote 11, Urb. Begonias).

: Agencia Municipal Nuevo San Martín (Av. Canta Callao Mz. A Lote 11, Urb. Begonias). Lunes 15 de septiembre : Agencia Zona Comercial Industrial (Calle Las Tunas N.º 308, Urb. Naranjal).

: Agencia Zona Comercial Industrial (Calle Las Tunas N.º 308, Urb. Naranjal). Lunes 22 de septiembre: Urb. Mesa Redonda Parque Vencedores (Cruce de Av. Bolognesi con Av. Industrial).

DNI electrónico gratis en San Martín de Porres en septiembre 2025.

De esta manera, se reveló en Facebook que durante todo el mes de septiembre, la Municipalidad de San Martín de Porres llevará a cabo una campaña para tramitar gratuitamente el DNI electrónico.