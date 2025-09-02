Tragedia en Sudán: Deslizamiento de tierra arrasó con una aldea dejando más de mil fallecidos y un sobreviviente

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Al oeste de Sudán, en la región Dafur, un masivo deslizamiento de tierra acabó con la vida más de mil personas y dejo un solo sobreviviente. La tragedia se suscitó el último domingo 31 de agosto, en la zona montañosa Jebel Marra, en el distrito de Amo.

Aldea de Tasrin devastada

De acuerdo a un comunicado difundido por el Movimiento Ejército de Liberación de Sudán (SLA, por sus siglas en inglés), que controla la zona, el siniestro arrasó con la aldea de Tasrin, en la región de Jebel Marrah (monte) y fue provocado a causa de las fuertes lluvias que azotaron el lugar en los últimos días.

"La información inicial indica la muerte de todos los residentes de la aldea, calculada en más de mil personas, con solo un sobreviviente", se detalla en el documento del grupo dirigido por Abdelwahid Mohamed Nour.

El lugar de la tragedia es una cadena montañosa volcánicas, la cual registra los picos más altos del territorio de Sudán. Además, su área abarca los estados de Darfur del Norte, Central y Sur. La zona de conflicto en mención es conocida por ser el bastión de principal del grupo SLA.

⚠️ 1.000 muertos y un solo superviviente https://t.co/1YQNOHdlb0



Un deslizamiento de tierra destruyó por completo una aldea en la región de Darfur, en el oeste de Sudán, tras varios días de intensas lluvias. pic.twitter.com/RFPCHtWwGO — RT en Español (@ActualidadRT) September 2, 2025

Por su parte, Minni Minnawi, el gobernador de Darfur, alineado con el ejército, se pronunció. "Hacemos un llamado a las organizaciones humanitarias internacionales para que intervengan de manera urgente y brinden apoyo y asistencia en este momento crítico, pues la tragedia es mayor de lo que nuestra gente puede soportar sola", señaló.

La ONU ofrecerá apoyo

De acuerdo a información de la Agencia EFE, Luca Renda, coordinador residente y humanitario interino de las Naciones Unidas en Sudán, aseguró que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus socios humanitarios brindarán apoyo a la población afectada

Guerra interna devastadora

Cabe destacar que, desde hace tres años, Sudán se encuentra enfrascado en una guerra interna entre el Ejército Nacional y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), esta es una milicia militar que opera mayormente desde Darfur del Norte.

A raíz de este conflicto, de acuerdo a la ONU, aproximadamente 10 millones de personas están desplazadas dentro de Sudán, mientras que otras cuatro millones han huído a otros países vecinos.

De esta manera, en Sudán un masivo deslizamiento de tierra acabó con la vida más de mil personas y dejo tan solo un sobreviviente. El siniestro se suscita en medio de una guerra interna devastadora en el país africano.