02/09/2025 / Exitosa Noticias / Salud

Es uno de los acompañamientos más consumidos en el mundo, especialmente en almuerzos y cenas rápidas. Sin embargo, un nuevo estudio revela que su consumo frecuente, al menos tres veces por semana, podría incrementar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Conoce aquí todos los detalles para cuidar tu salud.

¿Qué alimento podría aumentar la diabetes tipo 2?

Quien no ha dudado en salir a pasear y al llegar a un restaurante pedir este alimento, que nos deja maravillados con su sabor crujiente. Nos referimos a las ricas papas fritas. Aunque las papas en sí son un alimento natural, al freírlas se transforman en una fuente concentrada de grasas trans, almidones modificados y calorías vacías, especialmente si se cocinan en aceites industriales o se consumen en cadenas de comida rápida.

Pero eso no sería todo, ya que un reciente estudio liderado por la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, publicado en la revista British Medical Journal, revelan que consumir papas fritas tres veces por semana aumentan un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en comparación con prepararlas al horno o hervidas.

"Encontramos que comer papas fritas estaba relacionado con un mayor riesgo de diabetes tipo 2, pero otros tipos de papas (como las horneadas, hervidas o en puré) no mostraron el mismo riesgo", explica, Seyed Mohammad Mousavi, investigador en la Universidad de Harvard en Cambridge.

Cómo la forma de cocinar las papas influye en el riesgo de diabetes tipo 2, según Harvard.

Estudio que pondría en 'jaque' las papas fritas

Para esta investigación, se dio seguimiento a más de 200 mil hombres y mujeres. Durante más de 30 años, los participantes respondieron regularmente a cuestionarios dietéticos, detallando la frecuencia con la que consumían ciertos alimentos, incluyendo cereales integrales y todo tipo de papas.

También informaron sobre varios otros factores de salud y estilo de vida que los investigadores controlaron, como la frecuencia con la que hacían ejercicio y la cantidad de alcohol que bebían. Los hallazgos clave del estudio incluyeron:

Durante el período del estudio, más de 20 mil participantes desarrollaron diabetes tipo 2.

3 porciones de papas fritas a la semana aumentan el riesgo de desarrollar diabetes en un 20%.

a la semana aumentan el riesgo de desarrollar diabetes Las papas horneadas, hervidas o en puré no tuvieron un impacto significativo con aumento del riesgo.

Comer papas fritas 3 veces por semana aumentaría el riesgo de diabetes tipo 2, según estudio de Harvard.

¿Por qué las papas fritas aumentan diabetes tipo 2?

"El alto contenido de almidón de las papas, que da lugar a un alto índice y carga glucémica, combinado con la posible pérdida de nutrientes y los posibles riesgos para la salud derivados de los distintos métodos de cocción, podría contribuir a resultados adversos para la salud", explica el estudio.

Los investigadores también hallaron que reemplazar las papas fritas por cereales integrales como arroz integral, quinoa, pan o pasta integral puede reducir el riesgo de diabetes tipo 2 en un 19 %. Incluso sustituirlas por otras versiones de papa (al horno, cocida o en puré, sin grasa añadida) es una opción más segura.

Finalmente, Mousavi detalló que no es necesario renunciar por completo a las papas fritas para mantener bajo control el riesgo de padecer diabetes tipo 2. "Reducir el consumo marca la diferencia: pasar de tres porciones a una por semana podría ayudar a disminuir el riesgo", indicó.

De esta manera, se reveló que el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 no se debía únicamente a la papa. Más bien, dependía de cómo se preparaba este humilde alimento, siendo las papas fritas las que presentaban los peores resultados para la salud de una persona.