Caso Chibolín se intensifica: Fiscalía cita a futbolista, cómico y otros por presunto lavado y tráfico de influencias

A casi doce meses de la detención de Andrés Avelino Hurtado Grados, conocido como "Chibolín", la investigación fiscal en su contra continúa sumando capítulos. El Poder Judicial dispuso el levantamiento del secreto bancario y tributario de Hurtado y otros tres implicados: la fiscal superior suspendida Elizabeth Peralta, el empresario Javier Miu Lei y el empresario Iván Siucho.

¿Quiénes fueron citados a declarar?

La Fiscalía convocó a 21 personas, entre peruanos y extranjeros, para que brinden su testimonio. Entre los nombres resaltan el futbolista argentino nacionalizado peruano Tiago Cantoro, quien deberá aclarar aspectos de su proceso de nacionalización ante Migraciones, y el humorista Jorge Benavides, llamado a explicar la compra de un vehículo vinculado al caso.

También figura la directora de la revista VIP Diplomática, Ana Altamirano García, cuya relación con Hurtado deberá ser esclarecida. Estas citaciones, que alcanzan a personalidades de distintos sectores, buscan determinar si existieron favores o vínculos financieros irregulares con el expresentador de televisión.

Las declaraciones de Hurtado desde prisión

Desde el penal de Lurigancho, donde cumple prisión preventiva, Andrés Hurtado remitió un manuscrito al Tribunal Constitucional. En él solicita que se revise su situación procesal y se le permita enfrentar la investigación en libertad, asegurando que no representa peligro de fuga.

"La imputación de tráfico de influencias en cadena es una figura inexistente en el ordenamiento legal", señaló en su carta, calificando la acusación como arbitraria. Además, defendió su derecho a un proceso justo y cuestionó la forma en que se ha llevado la investigación en su contra.

Estrategia de la defensa legal

El abogado de Hurtado, Elio Riera, reiteró que la acusación fiscal se basa en un concepto que "no está tipificado penalmente". En ese sentido, solicitó el archivo del caso por considerar que se trata de una construcción jurídica sin sustento.

Asimismo, la defensa apeló la resolución que inhabilita temporalmente a Hurtado de ejercer funciones y espera que el juez César San Martín defina próximamente su situación. La estrategia apunta a desvirtuar los cargos antes de que el caso avance hacia un juicio.

Impacto en la opinión pública y lo que viene

El llamado "Caso Chibolín" continúa generando atención mediática y social, no solo por la figura mediática de Hurtado, sino por la implicación de personajes de distintos ámbitos públicos. El levantamiento del secreto bancario y la amplitud de las citaciones reflejan la magnitud de la investigación.

En las próximas semanas, la Fiscalía avanzará con las declaraciones y el análisis de la documentación financiera obtenida. Las decisiones del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial sobre los recursos presentados serán determinantes para el futuro del proceso.

El caso Andrés Hurtado se ha convertido en uno de los expedientes judiciales más mediáticos del país, combinando el interés público con la complejidad de presuntas redes de tráfico de influencias y lavado de activos. Con nuevas citaciones y medidas judiciales en marcha, el desenlace de esta investigación será clave para evaluar no solo la responsabilidad del exconductor, sino también la eficacia de la justicia frente a acusaciones que comprometen a figuras del espectáculo, el deporte y la política.