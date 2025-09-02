RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Mundo
Iba rumbo a EE.UU.

Trump anuncia ataque a embarcación proveniente de Venezuela: "Acabamos de disparar un barco que transportaba drogas"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes que el Ejército estadodunidense disparó a un barco con drogas que partía desde Venezuela rumbo al país que preside.

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 02/09/2025

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes que el Ejército estadodunidense disparó a un barco con drogas que partía desde Venezuela rumbo al país que preside. "Acabamos de disparar un barco que transportaba drogas, paso hace unos momentos" , reveló el mandatario.

EE.UU. derriba barco proveniente de Venezuela

Desde el Despacho Oval, Donald Trump, en compañía de miembros de su gabinete y asesores, en el Congreso, dio a conocer que las fuerzas estadounidenses han disparado contra lo que ha descrito como un barco que trasladaba drogas y que relaciona con Venezuela.

Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos", afirmó el mandatario norteamericano.

Posteriormente, Trump se pronunció sobre el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, a quien señaló como la persona que le dio a conocer acerca de este ataque al supuesto barco venezolano. 

"Tenemos una gran cantidad de drogas entrando en nuestro país, que llevan entrando desde hace mucho tiempo. Y estas procedían de Venezuela", acotó el presidente de los Estados Unidos, quien no proporcionó mayores detalles sobre esta operación.

 Rumores de su muerte

 

Noticia en desarrollo...

De esta manera, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes que el Ejército estadounidense disparó contra un barco que trasladaba drogas y que provenía desde Venezuela con rumbo a suelo norteamericano.

