Trump anuncia ataque a embarcación proveniente de Venezuela: "Acabamos de disparar un barco que transportaba drogas"

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes que el Ejército estadodunidense disparó a un barco con drogas que partía desde Venezuela rumbo al país que preside. "Acabamos de disparar un barco que transportaba drogas, paso hace unos momentos" , reveló el mandatario.

EE.UU. derriba barco proveniente de Venezuela

Desde el Despacho Oval, Donald Trump, en compañía de miembros de su gabinete y asesores, en el Congreso, dio a conocer que las fuerzas estadounidenses han disparado contra lo que ha descrito como un barco que trasladaba drogas y que relaciona con Venezuela.

Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos", afirmó el mandatario norteamericano.

Posteriormente, Trump se pronunció sobre el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, a quien señaló como la persona que le dio a conocer acerca de este ataque al supuesto barco venezolano.

"Tenemos una gran cantidad de drogas entrando en nuestro país, que llevan entrando desde hace mucho tiempo. Y estas procedían de Venezuela", acotó el presidente de los Estados Unidos, quien no proporcionó mayores detalles sobre esta operación.

Noticia en desarrollo...

