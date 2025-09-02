Primer ministro de Israel aseguró que el país se encuentra en una "etapa decisiva" en la guerra contra Hamás

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Este martes, miles de reservistas fueron llamados a filas para apoyar la primera fase de la conquista de la capital gazatí. En ese sentido, el primer ministro de Israel por medio de un videomensaje anunció que el país está ingresando a una nueva etapa.

Entrando a la etapa decisiva

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, aseguró mediante un mensaje a las tropas que el país se enfrenta en una "etapa decisiva" en la guerra contra Hamás que acontece en la Franja de Gaza.

"Ahora nos enfrentamos a la etapa decisiva. Creo en vosotros, confío en vosotros y todo el país os abraza", declaró el mandatario en un video publicado por medio de X dirigido a los soldados y sus familias.

"Debe terminar en Gaza"

Asimismo, Netanyahu celebró las "maravillas" que ha logrado el ejército el último año y medio de conflicto, en referencia a los enfrentamientos con Hezbolá en Líbano, con los hutíes en Yemen y con Irán, además de la caída del régimen de Bashar al Asad en Siria. "Pero lo que comenzó en Gaza debe terminar en Gaza", señaló el mandatario.

El mensaje llega después que el jefe del Estado mayor del Ejército Israelí, Eyal Zamir, dijera durante una visita a una base de reclutamiento que Israel se prepara para intensificar sus ataques contra la ciudad de Gaza, de cara a la invasión terrestre ordenada por el primer ministro de Israel.

En su videomensaje, Netanyahu reconoció que los soldados han pagado un alto precio, tanto en el trabajo como en casa y la escuela. "Estamos librando una guerra justa y obstinada", aseguró el mandatario, para añadir que el objetivo de las tropas es recuperar a los 48 rehenes que siguen en Gaza, una veintena de ellos con vida, según las estimaciones de Israel.

Presión internacional sobre Israel

Frente a los planes militares de Netanyahu, el Estado judío recibió críticas de múltiples países, entre ellos, Estados Unidos, uno de los principales aliados. En este repudio generalizado, advierten sobre las consecuencias que dichos movimientos pueden ocasionar en el enclave, sobre todo en la población civil. Incluso desde sectores de su propio Gobierno cuestionaron estos planes, ya que un despliegue de tal magnitud pondría en peligro a sus rehenes.

Pese a los cuestionamientos internos y externos, Benjamin Netanyahu sigue firme con sus planes y allana el camino para la primera fase de su plan, que si bien no tiene fecha definida, parece estar muy cerca de comenzar a desarrollarse para la primera fase de su plan.