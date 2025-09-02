RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Mundo
Momento crítico

Primer ministro de Israel aseguró que el país se encuentra en una "etapa decisiva" en la guerra contra Hamás

Benjamín Netanyahu, aseguró que Israel se encuentra en una etapa decisiva. Asimismo, miles de reservistas fueron llamados a filas para apoyar el inicio de la operación militar para tomar la ciudad de Gaza.

Israel entra a nueva etapa en su guerra contra Gaza.
Israel entra a nueva etapa en su guerra contra Gaza. Composición: Exitosa

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 02/09/2025

Síguenos en Google News Google News

Este martes, miles de reservistas fueron llamados a filas para apoyar la primera fase de la conquista de la capital gazatí. En ese sentido, el primer ministro de Israel por medio de un videomensaje anunció que el país está ingresando a una nueva etapa.

Entrando a la etapa decisiva 

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, aseguró mediante un mensaje a las tropas que el país se enfrenta en una "etapa decisiva" en la guerra contra Hamás que acontece en la Franja de Gaza.

"Ahora nos enfrentamos a la etapa decisiva. Creo en vosotros, confío en vosotros y todo el país os abraza", declaró el mandatario en un video publicado por medio de X dirigido a los soldados y sus familias.

"Debe terminar en Gaza"

Asimismo, Netanyahu celebró las "maravillas" que ha logrado el ejército el último año y medio de conflicto, en referencia a los enfrentamientos con Hezbolá en Líbano, con los hutíes en Yemen y con Irán, además de la caída del régimen de Bashar al Asad en Siria. "Pero lo que comenzó en Gaza debe terminar en Gaza", señaló el mandatario.

Israel advirtió que perseguirá a líderes de Hamás fuera de Gaza
Lee también

Israel advirtió que perseguirá a líderes de Hamás fuera de Gaza

El mensaje llega después que el jefe del Estado mayor del Ejército Israelí, Eyal Zamir, dijera durante una visita a una base de reclutamiento que Israel se prepara para intensificar sus ataques contra la ciudad de Gaza, de cara a la invasión terrestre ordenada por el primer ministro de Israel.

En su videomensaje, Netanyahu reconoció que los soldados han pagado un alto precio, tanto en el trabajo como en casa y la escuela. "Estamos librando una guerra justa y obstinada", aseguró el mandatario, para añadir que el objetivo de las tropas es recuperar a los 48 rehenes que siguen en Gaza, una veintena de ellos con vida, según las estimaciones de Israel.

Presión internacional sobre Israel

Frente a los planes militares de Netanyahu, el Estado judío recibió críticas de múltiples países, entre ellos, Estados Unidos, uno de los principales aliados. En este repudio generalizado, advierten sobre las consecuencias que dichos movimientos pueden ocasionar en el enclave, sobre todo en la población civil. Incluso desde sectores de su propio Gobierno cuestionaron estos planes, ya que un despliegue de tal magnitud pondría en peligro a sus rehenes.

Israel anunció ataque contra dirigente de Hamás en Gaza en medio de ofensiva militar
Lee también

Israel anunció ataque contra dirigente de Hamás en Gaza en medio de ofensiva militar

Pese a los cuestionamientos internos y externos, Benjamin Netanyahu sigue firme con sus planes y allana el camino para la primera fase de su plan, que si bien no tiene fecha definida, parece estar muy cerca de comenzar a desarrollarse para la primera fase de su plan.

Temas relacionados etapa Gaza Hamás Israel primer ministro

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA