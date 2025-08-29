Piero Quispe deja Pumas de México para fichar por un gigante del otro lado del mundo

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Cuando dejó el Perú tras ser campeón nacional con Universitario de Deportes, Piero Quispe partía como una de las principales promesas del fútbol peruano. Su fichaje por el Pumas de México abrigaba la esperanza de que brillaría en el fútbol azteca en uno de los equipos más importantes de dicho país.

Lamentablemente, el futbolista de la Selección Peruana no pudo consolidarse en este club en más de temporada y media. Por ello, en las últimas semanas su club inició negociaciones para facilitar su salida ya que el entrenador Efraín Juárez no contaba con sus servicios. Además, buscaban liberar un cupo de extranjero para fichar a un delantero con urgencia.

Piero Quispe deja Pumas para fichar por un grande del otro lado del mundo

En primer momento, equipos de Argentina como Rosario Central y San Lorenzo mostraron el interés de contar con Piero Quispe, pero a modo de préstamos. Sin embargo, la intención de Pumas era traspasarlo directamente a pesar del jugoso salario que ofrecían ambos equipos argentinos.

Ahora, el periodista Cesar Luis Merlo, especialista en mercado de fichajes, dio a conocer el nuevo destino del exfutbolista de Universitario. El hombre de prensa reveló que el cuadro mexicano llegó a un acuerdo con un importante club de Australia para realizar la operación.

Se trata del Sydney FC, uno de los equipos más grandes de dicho país y que ahora tendrá en sus filas a Piero Quispe. Lamentablemente, el elenco no atraviesa por uno de sus mejores mejores en la Liga Australiana ya que se ubica en la casilla siete de la tabla de posiciones con 37 puntos en 26 fechas disputadas.

Compañero de Piero Quispe se pronuncia

Ante su inminente salida, Adalberto Carrasquilla, jugador de Pumas UNAM, se pronunció sobre sus sensaciones por el futuro de Piero Quispe. El jugador le deseó lo mejor a su colega en el nuevo equipo donde le toque estar y pidió que pueda alcanzar su mejor nivel.

"Sobre la posible salida de Piero Quispe, aún no es oficial, no sabemos que vaya a pasar con él. Lo que sí, no podríamos dudar de la capacidad como jugador y como persona. Me llevo muy bien con él. Yo siempre le voy a desear lo mejor, estando aquí en Pumas o si le toca en otro lugar, lo único que le podría decir es que siga creciendo, que mejore como futbolista", indicó en rueda de prensa.

De esta manera, Pumas llegó a un acuerdo para el préstamo de Piero Quispe al Sydney FC de Australia.