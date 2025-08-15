RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Dina Boluarte llegará HOY al distrito de Santa Rosa: Presidenta dará cuenta sobre acciones de su Gobierno

Según se conoció, la mandataria Dina Boluarte viajará hacia Santa Rosa, Loreto, acompañada de sus ministros, con la finalidad de dar cuenta sobre las acciones del Gobierno en la zona.

Dina Boluarte llegará hoy al distrito de Santa Rosa
Dina Boluarte llegará hoy al distrito de Santa Rosa (Composición Exitosa)

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 15/08/2025

La presidenta de la República, Dina Boluarte, visitará, este viernes 15 de agosto, el distrito de Santa Rosa, ubicado en Loreto; ello en el marco de las controversiales declaraciones de Gustavo Petro sobre la soberanía del Perú.

Dina Boluarte llegará a isla Chinería

Mediante declaraciones a los medios de comunicación tras culminar la Mesa de Diálogo de la cuenca del río Coralaque y la Sexta sesión de la Mesa Técnica sobre Formalización Minera, el último jueves, el premier Eduardo Arana, confirmó el viaje de Boluarte hacia la isla Chinería.

"El día de mañana (viernes 15 de agosto) también nos vamos a hacer presentes, justamente liderados por la señora presidenta con el propósito de atender aquellas preocupaciones que la semana pasada escuchamos y que les vamos a dar las respuestas, satisfacciones y sobre todo las proyecciones de lo que se va a hacer en el corto, mediano y largo plazo", dijo Arana, el último jueves 14 de agosto.

De tal modo, el presidente del Consejo de Ministros indicó que no solo Boluarte asistirá hasta la triple frontera, sino también la acompañarán otros ministros; ello con la finalidad de responder a las preocupaciones que existen por parte de la población.

En tal sentido, indicó que desde el Ejecutivo se brindarán respuestas y detalles sobre los proyectos que se tienen mapeados para realizar en corto, mediano y largo plazo, exactamente en dicha zona, la cual se ha visto envuelta en una tensión tras las polémicas declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro.

Expectativas en Santa Rosa

Nuestro medio permanece en la zona de la triple frontera, en donde se pudo detectar la llegada de gran cantidad de trabajadores del sector público del Estado peruano. Según se conoció, estos no se pueden alojar en Santa Rosa debido a que no existe la capacidad para quedarse en el distrito.

Según indicó el corresponsal de Exitosa que se encuentra en dicho sector, estos trabajadores que serían aproximadamente 500, se tienen trasladar a territorio brasileño y colombiano para alojarse y luego transportarse a Santa Rosa.

Además, se pudo conocer que se ha levantado un escenario para recibir a la mandataria Boluarte que estaría llegando entre 10 u 11 am. a la isla Santa Rosa. Asimismo, gran contingente militar de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) ya se encuentran en la zona para resguardar la llegada de la presidenta.

De esta manera, se conoció que la jefa de Estado, Dina Boluarte, llegará hoy al distrito de Santa Rosa donde encabezará una nueva campaña de acción social en la localidad fronteriza. Los pobladores le piden a la mandataria mejorar las condiciones de vida de la isla.

