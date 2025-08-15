RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡No duró casi nada! Paul Michael ya no pertenece a Orquesta Candela, confirma Víctor Yaipén

Paul Michael ya no pertenece a Orquesta Candela y la noticia tomó por sorpresa a los seguidores de la cumbia peruana. Víctor Yaipén confirmó su salida tras poco tiempo como integrante.

Paul Michael ya no pertenece a Orquesta Candela
Paul Michael ya no pertenece a Orquesta Candela (Difusión)

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 15/08/2025

El líder de Orquesta Candela, Víctor Yaipén, confirmó que Paul Michael ya no pertenece a la agrupación, desatando una ola de especulaciones entre los amantes de la cumbia. A pocos días de su debut oficial sobre el escenario, muchos se preguntan a qué se debe su repentina salida del proyecto musical.

Orquesta Candela ya no muestra a Paul Michael

La bomba se soltó este 14 de agosto gracias a la página de TikTok 'Faranduleando con Fer', que notó que Paul Michael ya no aparecía en las recientes publicaciones de Orquesta Candela.

Tan solo unas semanas atrás, el joven cantante había sorprendido al debutar como uno de los nuevos jales de Víctor Yaipén, líder del grupo, con presentación incluida el pasado 8 de agosto en el aniversario de Universitario de Deportes en el Estadio Monumental.

Sin embargo, al revisar el contenido promocional del próximo tema de la agrupación, 'Todavía', junto a Joysi Love, previsto para estrenarse el 22 de agosto, brilló por su ausencia. Fue entonces que comenzaron los dimes y diretes ¿Qué pasó para que desaparezca así nomás del mapa Candela?

Víctor Yaipén confirma salida de Paul Michael

Para ponerle paños fríos al asunto, Víctor Yaipén confirmó que Paul Michael ya no pertenece a la orquesta y explicó que el motivo principal fue la apretada agenda del cantante.

@fernandoleonartista 14/08 Le dijeron bye bye a PAUL MICHAEL en @Orquesta Candela Oficial🔥 ya no va másssssss QUE FUE 🚨🎤 @Victor Yaipen @Donald Yaipén Orq Candela @Billy Yaipen . . #orquestacandela #paulmichael #pamelalopez #faranduleandoconfer #chiclesitosaleonados ♬ Powerful songs like action movie music - Tansa

"Tiene muchos proyectos personales y nosotros ya tenemos lanzamientos listos y él tiene que estar 100% entregado a Orquesta Candela", sostuvo el cumbiambero, dejando claro que el ritmo de trabajo del grupo exige entrega total.

Eso sí, ni bien apareció la noticia, varios cumbialovers empezaron a sacar conclusiones. Unos señalaron que su desempeño sobre el escenario no habría convencido al público más exigente de Orquesta Candela.

Otros, más picantes, insinuaron que la decisión estaría relacionada con el escándalo reciente que protagonizó Pamela López, pareja de Paul Michael, quien denunció públicamente que Christian Cueva habría intentado contactarlo.

Pese a las especulaciones, Víctor Yaipén subrayó que todo terminó en buenos términos y que el cariño sigue intacto entre las dos partes. 

"Cada uno decidió tomar su camino, igual le deseamos todo lo mejor, tú sabes cómo es esto. Mañana o pasado podemos volver a trabajar y creo que eso es simplemente cuestión de tiempo. Siempre deseándole lo mejor y decirle a todos que nos llevamos superbien y que somos amigos", aclaró.

Paul Michael dejó oficialmente Orquesta Candela a poco más de un mes de su debut. Su salida fue anunciada como una decisión mutua enfocada en sus otros compromisos y proyectos personales.

