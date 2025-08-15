Pamela López arremete contra Christian Cueva tras carta notarial: Sí tiene plata para eso y no para darle a sus hijos

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡No le tiene miedo! Pamela López no dudó en dejar en claro que no teme por las acciones legales que tomaría su aún esposo Christian Cueva tras acusarlo de llamar insistentemente a Paul Michael. Cuestionó al futbolista por invertir su dinero en cartas notariales, en vez de preocuparse de sus hijos.

Pamela López sobre carta notarial de Christian Cueva

El conflicto entre Pamela López y Christian Cueva parece de nunca acabar, pues en los últimos días, la trujillana no dudó en sacar a la luz presuntas llamadas que habría realizado Christian Cueva a Paul Michael, a través del número de un hombre que identificó como 'Mariño'.

Esa acusación habría sido el detonante para que el popular 'Aladino' tome acciones legales contra su aún esposa, como enviarle una carta notarial para que se rectifique públicamente en un plazo de 48 horas por haber mancillado su honor y honra; caso contrario la demandará por difamación, ya que el 'pelotero' de Emelec niega haber intentado contactarse con la actual pareja de Pamela López.

Al tener conocimiento de la carta notarial en su contra, la influencer no dudó en asegurar que si tiene que lidiar y defenderse de ese tipo de personas, lo hará "siempre con la verdad"; sin embargo, no todo quedó ahí, ya que 'Magaly TV: La Firme' difundió un audio de Pamela López, donde cuestionó duramente a 'Cuevita' y lo calificó de un "padre irresponsable y narcisista".

Pide a Christian Cueva conciliar por sus hijos

Pamela López también aseguró que sí le llegó la carta notarial "en tiempo récord", por lo cual, pidió a la defensa legal de Cueva que también lo aconseje que con esa misma rapidez pueda conciliar por el bienestar de sus hijos, ya que como se recuerda, no es la primera vez que lo acusa de no cumplir económicamente con sus tres pequeños.

"Sí me ha llegado la carta notarial en tiempo record, qué chévere que sí tenga plata para eso, porque el estudio también debería ponerse al mando para conciliar. Son tres criaturas que necesitan mucho ", indicó.

La influencer sostuvo que no solo se refería al tema económico, sino a que cumpla con su responsabilidad paterna. "Necesitan mucho de su papá. (...) Lo único que paga el padre de mis hijos es colegio y movilidad", agregó.

De esta manera, Pamela López respondió con ironía a la carta notarial que le envió su todavía esposo, Christian Cueva, exigiéndole rectificaciones. La trujillana pidió que con la misma inmediatez que le envió el documento también busque conciliar por el bienestar de sus hijos.