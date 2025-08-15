Atentado en Trujillo es parte de una disputa entre organizaciones criminales, según el ministro del Interior

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tras la detonación de un artefacto explosivo en la cuadra 8 de la avenida Perú, en Trujilllo, La Libertad, cuya onda expansiva afectó diversas estructuras y provocó cortes de electricidad en la zona, el ministro del Interior, Carlos Malaver, viajó hasta el lugar de los hechos para verificar el despligue policial en la zona.

Ministro del Interior viaja a Trujillo

La visita de Malaver se da para verificar el despliegue de la Policía Nacional del Perú para con la ubicación y captura de los autores de la detonación del artefacto explosivo en una vivienda en Trujillo. Durante declaraciones a la prensa dio a conocer que no ha habido víctimas mortales, sin embargo, si se registraron heridos productos de la rotura de vidrios causada por la onda expansiva.

Asimismo, señaló que se ha podido observar el estado de las estructuras, algunas de estas deberán someterse a una inspección y es probable que se deban realizar demoliciones por el daño, ya que podrían ser declaradas como inhabitables. En ese sentido, Malaver dio a conocer que se vienen realizando coordinaciones para brindar apoyo a los propietarios de los inmuebles afectados.

Entre las primeras causas de este atentado se manejó, como información preliminar, una posible extorsión, sin embargo, el titular de la cartera del Interior dio a conocer que las investigaciones indican que se trataría de una disputa entre organizaciones criminales por el territorio.

"La hipótesis nos está indicando que sería entre Los Pulpos, una nueva facción denominada Los Pepes, así como también La Jauría. Estarían detrás de ello, es por eso que estamos haciendo las acciones y se están emitiendo las disposiciones correspondientes", informó.

Jefe de la PNP descarta que se califique como acto terrorista

En la inspección, acompañando al ministro del Interior también se hizo presen el jefe del Estado Mayor de la PNP, general Óscar Arriola, y el jefe de la Región Policial de La Libertad.

Al ser consultado si el atentado podría calificar como terrorista, el jefe de la PNP señaló que, para ello, según la norma, debería haber un elemento material y un objetivo político, sería este último el que no se habría cumplido para que el ataque se considere un acto terrorista. Sin embargo, expresó que este término está siendo evaluado por el Congreso y el Ejecutivo, en referencia a la ley de terrorismo urbano.

Por otro lado, informó que el artefacto explosivo usado para este ataque fue uno denominado de emulsión, previamente Malaver contó que se habrían colocado 15 cartuchos de este en el lugar.

