Liberan a agresores de vigilante atacado en night club: Lesiones graves no evitaron que juez rechace prisión preventiva

Liberación con restricciones

El caso de agresión en el night club "Egipto", ocurrido el 10 de agosto en Tacna, ha generado indignación. Pese a las lesiones graves sufridas por el vigilante D.P.C., el juez Jaime Machaca Chacolli rechazó el pedido de prisión preventiva y ordenó la liberación de los tres investigados: Bani Bebai Padilla Donayre (22), Nildon Jacob Carranza Matos (35) y Winston Jayder Carranza Matos (29). Sin embargo, enfrentarán un juicio inmediato, según informó el abogado de la víctima, Álvaro Llanos.

Juicio acelerado

"En las audiencias realizadas, se determinó que el proceso sea inmediato y de corta duración. Esto permitirá que tengamos una posible sentencia antes de fin de mes", indicó Llanos. La decisión del juzgado se basó en las pruebas recabadas por la Fiscalía, representada por Emil de la Sotta.

Aunque el juez rechazó la prisión preventiva, los acusados están sujetos a restricciones: no pueden salir de la ciudad, ausentarse sin permiso, ni frecuentar lugares de dudosa procedencia. Además, el juez impuso una caución económica como fianza.

Reparación por daños

Durante la audiencia, la defensa de los acusados propuso una reparación económica de S/30,000 en total, como parte de una terminación anticipada del proceso. No obstante, la familia de la víctima decidió esperar la recuperación del vigilante, quien fue operado recientemente por una fractura craneal.

"El herido aún está en recuperación tras la operación en la cabeza. La familia prefiere esperar a que recupere la conciencia para evaluar si hay secuelas permanentes", explicó Llanos.

Hechos bajo investigación

Hasta el momento, los propietarios del night club "Egipto" no han brindado ningún tipo de apoyo económico a la familia del vigilante, denunció Llanos.

Pese a la liberación de los implicados, el caso de agresión en el night club "Egipto" continúa bajo investigación. La familia espera que se haga justicia y que el juicio inmediato permita una sentencia para los responsables.

Cabe recordar que, el violento suceso ocurrió en el night club "Egipto", donde los tres agresores habrían ingresado ebrios y atacado al vigilante con golpes y una silla, provocándole lesiones graves, según el coronel Enrique Huasasquiche López, jefe de la División de Investigación Criminal.