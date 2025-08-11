¿Christian Cueva no va más en Emelec? Presidente del equipo ecuatoriano se pronuncia sobre futuro de 'Aladino'

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El futuro de Christian Cueva en Emelec ha generado expectativa tanto en Ecuador como en el extranjero. El volante peruano, que atraviesa una lesión muscular sufrida el 26 de julio en el duelo ante Manta FC —partido en el que anotó un gol y brindó una asistencia—, sigue siendo una de las figuras más queridas por la hinchada 'eléctrica'.

Presidente de Emelec se pronuncia

En entrevista con KCH Radio, el presidente de Emelec, Jorge Guzmán, fue claro al señalar que el club busca mantener a Cueva más allá de su contrato vigente hasta mediados de 2026.

"Cueva es un jugador que se ha interiorizado mucho con el club. Nosotros queremos que continúe, esperamos que las condiciones económicas sigan siendo favorables para que este jugador permanezca en el plantel", declaró el directivo.

El mandatario también destacó que la afición 'azul' ha mostrado un afecto especial por el futbolista en poco tiempo. "Sabemos que es un jugador muy querido. Lucharemos para que el próximo año también continúe", subrayó.

Interés desde Colombia

En los últimos días, el nombre de Cueva ha sonado en Colombia, vinculado a un posible interés de Junior de Barranquilla. Sin embargo, desde la dirigencia del 'Bombillo' remarcan que todas las gestiones están orientadas a evitar su salida y mantenerlo como pieza clave del proyecto deportivo.

La llegada de Cueva a Emelec se produjo en un momento crítico para el club. Guzmán recordó que asumieron la administración con un plantel que no podía inscribir refuerzos y con un técnico, Jorge Célico, que no cumplía con las expectativas.

"Ahora sí estamos trabajando en reforzar el plantel según nuestra proyección. Queremos una base estable y competitiva, y Cueva es parte fundamental de ello", afirmó. Entre las incorporaciones recientes también figura el peruano Alfonso Barco, quien ya registra un gol en siete partidos.

El aporte dentro del campo

El entrenador de Emelec, Guillermo Duró, resaltó el impacto de Cueva desde su debut con el equipo, no solo en la generación ofensiva, sino también en tareas tácticas. "En el primer partido lo hizo muy bien. Le pedimos que ocupara un espacio para ayudar en defensa, y lo cumplió", explicó.

El DT también valoró su capacidad para atraer marcas y liberar a los delanteros: "Christian atrae al rival, genera preocupación y permite que jugadores como el 'Tin' y Castelli encuentren más espacios".

El reto defensivo

Pese a su aporte creativo, todavía enfrenta desafíos en la faceta defensiva. Álvaro Barco, padre de su compañero Alfonso, reveló que el equipo realiza ajustes para darle libertad y permitirle concentrarse en la construcción de juego.

Mientras Christian Cueva continúa con su recuperación, la afición de Emelec sigue atenta a cualquier novedad sobre su futuro. La directiva, por su parte, reafirma que hará todo lo posible para que 'Aladino' siga brillando con la camiseta azul, incluso frente a propuestas de otros mercados.