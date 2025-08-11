¡Tensión en Santa Rosa! Colocan bandera de Colombia en territorio peruano en la triple frontera

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Exitosa tuvo acceso a un video en donde se puede visualizar la colocación de una bandera colombiana en territorio peruano en la triple frontera; ello en el marco de la tensión entre Perú y Colombia tras las declaraciones de Gustavo Petro sobre el distrito de Santa Rosa.

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, fueron los propios pobladores peruanos quienes, a bordo de una embarcación fluvial, dieron aviso sobre la colocación de la bandera colombiana en territorio peruano.

En el video se visualiza a otra embarcación intentando rápidamente retirarse del lugar en donde colocaron la bandera colombiana. Al observar ello, los pobladores de Santa Rosa interceptaron a los cuatro pasajeros a bordo e inmediatamente, los cuestionaron sobre el hecho.

"¿Y esa bandera que está allí al medio de quién es? ¿de quién es la bandera, ignorantes? Aprendan a perder hermano", dijo uno de los pobladores peruanos hacia los sujetos que, se presume serían de nacionalidad colombiana.

Nota en desarrollo...