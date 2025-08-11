RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Exitosa Perú
Lo último

¡Tensión en Santa Rosa! Colocan bandera de Colombia en territorio peruano en la triple frontera

Nuestro medio pudo conocer que, la bandera colombiana fue colocada en la zona de la triple frontera, exactamente en el distrito de Santa Rosa, ubicado en Loreto.

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 11/08/2025

Síguenos en Google News Google News

Exitosa tuvo acceso a un video en donde se puede visualizar la colocación de una bandera colombiana en territorio peruano en la triple frontera; ello en el marco de la tensión entre Perú y Colombia tras las declaraciones de Gustavo Petro sobre el distrito de Santa Rosa.

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, fueron los propios pobladores peruanos quienes, a bordo de una embarcación fluvial, dieron aviso sobre la colocación de la bandera colombiana en territorio peruano.

En el video se visualiza a otra embarcación intentando rápidamente retirarse del lugar en donde colocaron la bandera colombiana. Al observar ello, los pobladores de Santa Rosa interceptaron a los cuatro pasajeros a bordo e inmediatamente, los cuestionaron sobre el hecho.

"¿Y esa bandera que está allí al medio de quién es? ¿de quién es la bandera, ignorantes? Aprendan a perder hermano", dijo uno de los pobladores peruanos hacia los sujetos que, se presume serían de nacionalidad colombiana.

Nota en desarrollo...

Temas relacionados bandera colombia frontera peru Santa Rosa territorio

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias