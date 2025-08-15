Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es la cotización del tipo de cambio para este 15 de agosto?

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar en Perú es uno de los indicadores económicos más consultados por ciudadanos, inversionistas y empresas. Por ello, este viernes, 15 de agosto, te revelamos el tipo de cambio de compra y venta actualizado.

¿Cuánto está el dólar hoy en Perú?

Mantenerse informado del tipo de cambio de la moneda estadounidense en nuestro país a través de fuentes confiables (bancos, sitios oficiales, medios económicos) te permite anticiparte a cambios que podrían impactar tu economía. En ese marco, se revela que esta divisa ha presentado leves variaciones este viernes, tal como lo resalta el portal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT):

Compra: S/3.555

S/3.555 Venta: S/3.555

Estas cifras varían respecto a los precios revelados para el día de ayer, donde la compra del dólar era de S/3.533 y la venta correspondía a S/3.537. Además, debes tener en cuenta que otra fuente donde puedes consultar la cotización del dólar es el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que publica al final de cada día hábil un informe sobre el tipo de cambio en el país.

Tipo de cambio del dólar, según Sunat.

Tipo de cambio en principales bancos del Perú

¿Por qué varía el precio del dólar? Pues bien, recuerda que el valor de esta moneda en el Perú fluctúa debido a varios factores, como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de EE. UU., la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política nacional.

Por ello, te revelamos cuánto está el cambio de esta moneda en los principales bancos del país este 15 de agosto, pero ten en cuenta que estas cifras pueden variar conforme pasen las horas:

BANCO COMPRA VENTA BCP 3.559 3.582 INTERBANK 3.525 3.620 BBVA 3.482 3.677 SCOTIABANK 3.549 3.592 BANCO DE LA NACIÓN 3.490 3.610 BANCO PICHINCHA 3.537 3.613

Asimismo, el precio del dólar Ocoña, también conocido como el 'dólar de la calle', el que se compra y vende en el mercado paralelo, es el siguiente, según el portal cuantoestaeldolar.pe:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.540 | Venta S/ 3.570

¿Dónde comprar dólares en Perú?

Se sugiere buscar en las plataformas oficiales del Estado la información completa antes de comprar o vender dólares. Además de la SUNAT, estas son las entidades a las que puedes acceder para conocer el precio:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Banco de la Nación (BN).

También puedes consultar en medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters.

Historial del dólar de los últimos tres días, según Bloomberg.

De esta manera, se dio a conocer el precio del dólar para la compra y venta para este viernes 15 de agosto y en qué plataformas oficiales se puede conocer el tipo de cambio.