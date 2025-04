Jorge Fossati revela si vuelve a ser entrenador de Universitario: "No me gusta vender humo"

Con la salida de Fabián Bustos, el nombre de Jorge Fossati suena con fuerza como posible nuevo director técnico de Universitario de Deportes. En ese sentido, el popular 'Nono' decidió salir al frente para aclarar esta polémica situación que tiene en incertidumbre a la hinchada 'crema'.

En una reciente entrevista con el programa 'Fútbol a lo Grande', Jorge Fossati fue consultado sobre su tan sonado regreso a Universitario de Deportes, tras la salida de Fabián Bustos, quien partió rumbo a Paraguay para dirigir al club Olimpia.

Si bien muchos comentan que el retorno de 'El Nono' es solo cuestión de horas, es sabido que cuenta con la aprobación de los jugadores, a quienes sacó campeones en 2023 frente a Alianza Lima y de paso conoce muy bien. Sin embargo, Fossati fue claro en afirmar que por ahora "no hay nada" respecto a la posibilidad de volver a dirigir al conjunto 'merengue'.

"Por el momento, oficialmente no hay nada. Hubo contactos extraoficiales, es lo único que te puedo adelantar. A mí no me gusta andar con especulaciones, ni venta de humo", declaró al medio.