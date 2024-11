23/11/2024 / Exitosa Noticias / Policial

Momentos de terror vivió una joven en el distrito de Surco. Mientras realizaba compras al interior de un minimarket, fue interceptada por un delincuente, quien portando una pistola empezó a amenazarla de muerte. El inescrupuloso sujeto exigió a su víctima que accediera al aplicativo Yape, con la finalidad de robarle todo el dinero que tenía.

Delincuente amenaza a joven en minimarket

Conforme a la información preliminar, el hecho ocurrió al promediar las 8 de la noche del último 21 de noviembre, y tuvo lugar en una tienda ubicada en la urbanización Los Heraldos. En dichas circunstancias, una ciudadana venezolana se encontraba junto a su mascota, realizando compras en el pequeño local.

De repente, un sujeto encapuchado y cubierto con una mascarilla ingresó con suma agresividad, apuntándola con el arma de fuego a la altura del hombro. Con mucho temor, la mujer accedió a entregarle su celular, creyendo que tal robo sería suficiente. No obstante, el raquetero exigió que le proporcione la clave de seguridad de su dispositivo, así como la de su cuenta bancaria.

"Abre tu yape rápido o te mato", vociferó amenazante el criminal. Aterrorizada, la mujer no tuvo más opción que acceder a lo requerido. Enseguida, el ladrón le quitó el monto de 1400 soles mediante un 'yapeo', cuyo destino a la aplicación plin fue registrado bajo el nombre de Maryrelys Bravo.

Tras lo ocurrido, el sujeto abandonó el lugar a bordo de una motocicleta, manejada por un cómplice. Por su parte, la víctima fue a la comisaría más cercana a presentar una denuncia; no obstante, aseguró que no recibió el apoyo necesario en la dependencia policial. "No es posible que los vecinos tengan identificados a los ladrones y la Policía no", manifestó indignada.

En otro caso, frustraron robo en el distrito

La delincuencia sigue perjudicando a los vecinos de Santiago de Surco. Hace algunos días, dos delincuentes intentaron robarle el celular a una mujer, mientras ella se encontraba cerca a un grifo. Haciéndose pasar como falsos deliverys, los inescrupulosos iban a bordo de motos, forcejearon a la fémina para arrebatarle su pertenencia.

Al percatarse de la situación, un conductor que transitaba por la zona decidió intervenir. Rápidamente, aceleró su vehículo y embistió a una de las motos, lo que hizo que uno de los asaltantes casi pierda el control de su motocicleta. Tal acción permitió que los criminales sean detenidos, y el robo fuese frustrado en su totalidad.

