¡Indignante! Falso delivery arrancha celular y escapa pese a que mujer intentó detenerlo en Los Olivos

Vecinos de los distritos de Lima Norte se encuentran alarmados tras la constante presencia de delincuentes, quienes actúan bajo la modalidad de falso delivery para robar a transeúntes y habitantes mientras se desplazan por los alrededores de sus domicilios.

En el distrito de Los Olivos, una mujer sufrió el robo de su celular a manos de un motorizado, quien aparentando ser un delivery, descendió de su vehículo y se aproximó hacia la joven, arranchándole su teléfono móvil en el acto.

Lejos de actuar con temor, la mujer no dudó en increpar y perseguir al hombre, en su intento de recuperar su dispositivo. Sin embargo, el sujeto subió rápidamente a su moto, disponiéndose a fugar y a su vez, arrastrando a la joven por pocos segundos.

Cabe mencionar que habitantes del lugar intentaron ayudar a la joven, pero fue en vano por la rapidez en que el motorizado arrancó su vehículo.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad que han sido instaladas por iniciativa de los propios vecinos, mortificados ante el aumento de robos en su zona.

Este suceso sería solo una pequeña muestra de la continua falta de seguridad ciudadana en la zona, puesto a que muchos casos similares fueron denunciados por los vecinos de Lima Norte.

Otra mujer, que vive cerca al lugar de los hechos, manifestó haber sido víctima de robo agravado, siendo varias las veces en las que tuvo que pasar por este terrible suceso.

"He sufrido 3 asaltos con arma. Me apuntaron en la cien, en la frente y con una navaja en 3 oportunidades. Sucedió hace algún tiempo. Me han robado dinero y documentos, utilizando incluso mis datos para extorsionarme a mí y a mis familiares", manifestó preocupada.