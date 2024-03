¡Alarmante! Extorsionadores exigen pago de 10 mil soles a manager de Yahaira Plasencia

La manager de Yahaira Plasencia, Erica Constantino, denunció que es amenazada de muerte por extorsionadores que le exigen el pago de S/10 mil para acabar con las intimidaciones. Lejos de ayudarla, las autoridades policiales le habrían puesto trabas a la hora de poner conocimiento sobre el delito del que viene siendo víctima.

La también jefa de prensa contó que los malhechores han llegado a amedrentarla con atentar contra la vida de su madre. Además, le han indicado saben la dirección de la vivienda de su progenitora, así como la suya. La situación le ha preocupado enormemente a la representante y asegura que ahora no puede vivir con tranquilidad.

Constantino cuenta que las llamadas iniciaron a finales de febrero cuando un número desconocido se contactó con ella para exigirle la alta suma de dinero. Desde un inicio aseguraron que conocían la dirección de ella y su madre, sin embargo, la manager optó por no hacer caso y bloquear el número. Lamentablemente, las llamadas no pararon ahí. Los delincuentes decidieron utilizar otras líneas telefónicas para continuar con sus amenazas.

La estrategia de bloquear el número se volvió obsoleta y la mujer comenzó a preocuparse cada vez más debido a que las llamadas se volvieron insistentes. Por ello, decidió acudir ante la Policía Nacional del Perú para denunciar el delito del que venía siendo víctima.

"Me pedían 10 mil soles y decían que sabían donde vivía mi mamá, que departamento era y que tenga cuidado. Simplemente corte, no hice caso y bloquee la llamada. Volvieron a llamar de otro número y ahí me preocupe. Ya no contestaba los teléfonos no reconocidos, pero volvían a llamar y así insistentemente", narró.