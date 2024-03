Extorsionadores dinamitan dos veces el local de una madre en Trujillo: Víctima pide ayuda al coronel Revoredo

05/03/2024 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las extorsiones no se detienen en la provincia de Trujillo, región de La Libertad. Esta vez, delincuentes han dinamitado dos veces el local de una madre de familia en apenas diez días. Ahora, la víctima pide apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP).

En El Porvenir

El más reciente de estos atentados tuvo lugar en el inmueble ubicado en la cuadra 13 de la calle Baltazar Villalonga, en el distrito de El Porvenir. Allí, un grupo de criminales dejaron explosivos en una de las puertas de ingreso.

En diálogo con Exitosa, la agraviada detalló que es la segunda vez que sufre este tipo de ataques en solo diez días, por lo que no sabe cómo reaccionar ante estos hechos delincuenciales en su contra.

"Ya no sé qué hacer con esto. Solamente le pido al coronel Revoredo que me ayuden, porque están que me amenazan, están que me asustan y otra vez otra bomba en menos de diez días en mi otra puerta enrollable de otro local que yo alquilo. No soy la dueña de los negocios", declaró para nuestro medio.

Una nueva amenaza

Cabe decir que esta madre no solo es víctima de estos ataques explosivos, pues también ha recibido notas amenazantes.

En una de estas, los extorsionadores le exigen el pago de 15 mil soles a cambio de la "tranquilidad" de ella y su familia. Sin embargo, la agraviada asegura que no cuenta con el dinero solicitado.

"Ahora me están pidiendo 15 mil soles. Dicen que quieren su plata y yo no tengo ni un sol para darles, estoy endeudada en el banco, no tengo ni un sol para darles", agregó.

Llamado al coronel Revoredo

Frente a esta complicada situación, la madre de familia alza su voz de protesta y hace un llamado especial a las autoridades, especialmente al jefe de la División de Investigación Criminal de Trujillo, el coronel PNP Víctor Revoredo.

Según relata, ella ya ha denunciado el caso ante la comisaría de Sánchez Carrión, pero no ha recibido el apoyo correspondiente.

"Han esperado que me venga otra bomba más. Ahora, me amenazan que me van a poner algo más grande", agregó la agraviada.

De esta manera, esta madre de familia solicita la ayuda del coronel PNP Víctor Revorado luego de que su inmueble sea víctima de detonaciones dos veces en los últimos diez días. Incluso, ha recibido notas amenazantes por parte de los autores de estos hechos.