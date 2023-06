Chorillos: Niño de 7 años desaparece tras salir a jugar con sus amigos en playa La Chira

Un niño de 7 años fue reportado como desaparecido luego de que no regresará a su casa tras salir a jugar con sus amigos en playa La Chira en Chorrillos el úlitmo sábado.

En declaraciones para Panamericana Televisión, la madre del pequeño contó que su hijo salió de su casa junto a otros niños del barrio. Sin embargo, pasaron las horas y él no regresaba. Ante la desesperación, la madre acudió hasta la comisaría San Genaro para colocar la denuncia correspondiente.

Sin encontrar ningún rastro, la mujer utilizó sus redes sociales para compartir una fotografía del niño y preguntar si es que alguien lo había visto.

Lamentablemente, su publicación no tuvo la respuesta que esperaba pues un joven se comunicó con ella para informarle que el pequeño se habría ahogado.

Ante esta noticia fue directamente a la playa y se comuncó con todos los amigos de su hijo que habían estado con él, ahí le dijeron que el menor se metió al mar ese sábado, pero nunca más salió.

"Los niños me confirmaron que mi niño estaba aquí en la playa, que se había metido y no había salido más. Me imagino que ellos asustados, por miedo, tampoco me dijeron nada, ellos tenían su ropita, todas sus cositas pues", declaró la madre.