¡Repudiable! Sujeto semidesnudo ingresa a la habitación de una universitaria con intención de violarla

Un terrible hecho se registró en Tarapoto, donde un sujeto ingresó semidesnudo a la habitación de una joven universitaria. El hombre tenía la intención de abusar sexualmente de la estudiante de 22 años.

La estudiante indicó que se encontraba a su vivienda cuando se percató que alguien más estaba en su cuarto y gritó pidiendo auxilio, pero de inmediato el depravado le ordenó que guarde silencio, incluso, la amenazó de muerte.

En esos momentos, la dueña del inmueble escuchó el pedido de ayuda de la joven y abrió la puerta de la habitación, evitando que Carlos Alberto Andrade Acosta (23) consumara la agresión sexual.

Posteriormente, comunicaron a los serenos de la Municipalidad Provincial de San Martín, quienes realizaron el arresto ciudadano, y trasladaron al individuo a la comisaría del sector.

"No sé cómo me despierto y veo un hombre por mi ventana que se lanza. Era un hombre. Tenía su calzoncillo abajo. Entonces yo me asusto y me levanto. El hombre salta de mi ventana para mi cama y se pone encima mío (...) Sus intenciones no eran de robar (...) Nunca lo vi a esta persona", relató la víctima.