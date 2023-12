Denuncias contra dos sacerdotes por abuso a tres jóvenes remece Iglesia en Lambayeque

El obispo de la Diócesis de Chiclayo, monseñor Guillermo Cornejo Monsón, recién confirmó de manera pública que dos sacerdotes de su pastoral son investigados por denuncias de abuso contra tres jovencitas, quienes fueron afectadas cuando eran menores y asistían a las reuniones de la Iglesia Católica.

Las declaraciones las hizo monseñor Cornejo, al ser abordado por los periodistas, luego de concluir una conferencia de prensa en un hotel de la ciudad, donde informó sobre una actividad benéfica para apoyar a gente de bajos recursos económicos, con la presencia de la reconocida cantante chiclayana Tania Libertad de Souza.

"No es el tema, estamos en otra cosa", señaló sorprendido el obispo Cornejo, pero ante la insistencia de los periodistas, respondió de manera cautelosa. "Ya le hemos dicho al padre que no celebre misas, estamos haciendo las investigaciones y no está ejerciendo el ministerio, justamente por respeto a las agraviadas"; dijo monseñor.