Crimen en SJL: Vigilante de mercado 'La Cachina' pierde la vida a balazos por presuntos sicarios

La delincuencia y la criminalidad sigue en aumento en el país y esta vez se registró un caso en San Juan de Lurigancho (SJL), donde un vigilante del mercado 'La Cachina' falleció a balazos por presuntos sicarios.

Según información preliminar, el terrible suceso aconteció durante la madrugada cuando la víctima Jaime Alberto Pinedo Costa, de 53 años de edad y que llevaba trabajando 20 años en el lugar como vigilante, ayudaba a los vendedores a guardar sus productos y cerrar sus puestos hasta que fue sorprendido por dos facinerosos.

Los testigos revelaron que los hampones ingresaron a pie y dispararon sin piedad, hasta nueve ocasiones contra el vigilante de 'La Cachina' y, una vez cometido su fechoría, escaparon corriendo por un pasaje del lugar, ubicado a la altura del paradero 12 de la Av. Canto Grande.

Debido a la gran conmoción, peritos de criminalística y agentes policiales de la comisaría de Santa Isabel llegaron hasta la escena del crimen para realizar las diligencias respectivas y tratar de esclarecer los hechos.

Entre las hipótesis que maneja la PNP estaría que el asesinato está vinculado a las mafias de extorsión que operan en la zona y que incluso se debería al cobro de cupos. Sin embargo, la esposa de la víctima sospecha de un exjefe.

Betty Salazar, esposa de Pinedo Acosta, reveló a la prensa que el exjefe de su pareja lo amenazó de muerte hace dos días por algunas diferencias laborales. Es tras ello, que la mujer exige justicia y que su deceso no quede impune, puesto que el vigilante deja a tres hijos en la orfandad.

"Él ha presentido me dijo, hace dos días me dijo: 'Me han amenazado de muerte'. No se llevaban bien, seguro por eso, a mi esposo no le gustaba la forma de trabajar de su exjefe", sostuvo a 'Latina Noticias'.